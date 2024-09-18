https://ria.ru/20240918/soveschanie-1973505410.html
Путин проводит совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО
Путин проводит совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО - РИА Новости, 18.09.2024
Путин проводит совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО
Президент Путин проводит совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:58
2024-09-18T19:58
2024-09-18T19:58
россия
владимир путин
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Президент Путин проводит совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО.
россия
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Совещание Путина по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО
Совещание Путина по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО
2024-09-18T19:58
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PT3M17S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, видео
Россия, Владимир Путин
Путин проводит совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО
Президент Путин проводит совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО.
2024-09-18T19:58
true
PT3M17S
Президент Путин проводит совещание по развитию Вооруженных сил в условиях СВО.