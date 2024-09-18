https://ria.ru/20240918/soglashenie--1973399000.html

Смоленская область подписала соглашение с Минским автозаводом

Смоленская область подписала соглашение с Минским автозаводом - РИА Новости, 18.09.2024

Смоленская область подписала соглашение с Минским автозаводом

Смоленская область подписала соглашение о сотрудничестве с Минским автомобильным заводом (МАЗ), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T14:04

2024-09-18T14:04

2024-09-18T14:04

смоленская область

россия

белоруссия

василий анохин

минский автомобильный завод

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Смоленская область подписала соглашение о сотрудничестве с Минским автомобильным заводом (МАЗ), сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин. "Сделали еще один важный шаг к созданию центра по производству и сервисному обслуживанию коммунальной и специальной техники Минского автомобильного завода в нашей области. В развитие договоренностей, достигнутых в этом году на XI Форуме регионов России и Беларуси, подписали соглашение о сотрудничестве с генеральным директором предприятия Валерием Валерьевичем Иванковичем", - написал глава региона. Он отметил, что сейчас совместно с руководством МАЗа прорабатывают вопросы размещения нового предприятия на территории региона, в том числе в индустриальных парках и особой экономической зоне, где предоставляются налоговые льготы. "Правительство области готово оказать всестороннюю поддержку в реализации масштабного проекта. Продукция и услуги будущего центра будут востребованы не только у нас, но и у соседей. Благодаря этому новое предприятие станет одним из мощных стимулов развития экономики и региона, и МАЗа", - подчеркнул Анохин.

https://ria.ru/20240829/investproekt-1969294901.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, белоруссия, василий анохин, минский автомобильный завод