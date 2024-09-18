https://ria.ru/20240918/smolenskaya_oblast-1973304114.html

В Смоленской области нейтрализовали семь беспилотников

В Смоленской области нейтрализовали семь беспилотников - РИА Новости, 18.09.2024

В Смоленской области нейтрализовали семь беспилотников

Ночью в городах Смоленской области силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены 7 БПЛА, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T02:20

2024-09-18T02:20

2024-09-18T02:26

специальная военная операция на украине

смоленская область

василий анохин

рославль

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ночью в городах Смоленской области силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены 7 БПЛА, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Уважаемые смоляне! Сегодня ночью в городах Ельня и Рославль силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены 7 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте событий. Прошу сохранять спокойствие и не вести съемку работы ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240918/lukashenko-1973301533.html

смоленская область

рославль

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смоленская область, василий анохин, рославль