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В Смоленской области нейтрализовали семь беспилотников
В Смоленской области нейтрализовали семь беспилотников - РИА Новости, 18.09.2024
В Смоленской области нейтрализовали семь беспилотников
Ночью в городах Смоленской области силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены 7 БПЛА, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T02:20
2024-09-18T02:20
2024-09-18T02:26
специальная военная операция на украине
смоленская область
василий анохин
рославль
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Ночью в городах Смоленской области силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены 7 БПЛА, в результате падения обломков пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Василий Анохин."Уважаемые смоляне! Сегодня ночью в городах Ельня и Рославль силами ПВО и РЭБ сбиты и подавлены 7 беспилотных летательных аппаратов. В результате падения обломков пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте событий. Прошу сохранять спокойствие и не вести съемку работы ПВО", - написал он в своем Telegram-канале.
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смоленская область, василий анохин, рославль
Специальная военная операция на Украине, Смоленская область, Василий Анохин, Рославль
В Смоленской области нейтрализовали семь беспилотников
Губернатор Анохин: над городами Смоленской области нейтрализовали семь БПЛА ВСУ