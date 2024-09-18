Рейтинг@Mail.ru
МИД Словакии подтвердил готовность оказывать Украине гумпомощь - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:00 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/slovakiya-1973505105.html
МИД Словакии подтвердил готовность оказывать Украине гумпомощь
МИД Словакии подтвердил готовность оказывать Украине гумпомощь - РИА Новости, 18.09.2024
МИД Словакии подтвердил готовность оказывать Украине гумпомощь
Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил готовность республики и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:00
2024-09-18T20:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
словакия
братислава
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_0:134:2565:1576_1920x0_80_0_0_51f28f109eff0c1af3538022d58df34a.jpg
БРАТИСЛАВА, 18 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил готовность республики и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь. "Мы хотим и дальше однозначно поддерживать Украину гуманитарно, особенно в тех проектах, которые важны. Я не буду сейчас перечислять ту гуманитарную помощь, которую мы оказали, мы готовим следующую (партию гуманитарной помощи - ред.) в связи с подготовкой к зиме", - сказал Бланар в ходе заявления для прессы по итогам встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Братиславе. Бланар отметил, что Украина испытывает недостаток электроэнергии, для решения этой проблемы у Киева и Братиславы запланирована реализация совместного проекта. Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
https://ria.ru/20240917/slovakiya-1973105164.html
https://ria.ru/20240913/smi-1972576527.html
украина
словакия
братислава
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/93746/59/937465929_142:0:2421:1709_1920x0_80_0_0_68008eca89878b0b1ba240c6bb04faba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, словакия, братислава, роберт фицо
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Словакия, Братислава, Роберт Фицо
МИД Словакии подтвердил готовность оказывать Украине гумпомощь

Бланар: Словакия готова и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 18 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил готовность республики и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь.
"Мы хотим и дальше однозначно поддерживать Украину гуманитарно, особенно в тех проектах, которые важны. Я не буду сейчас перечислять ту гуманитарную помощь, которую мы оказали, мы готовим следующую (партию гуманитарной помощи - ред.) в связи с подготовкой к зиме", - сказал Бланар в ходе заявления для прессы по итогам встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Братиславе.
Рабочие устанавливают мобильные противопаводковые заграждения на берегу реки Дунай в Братиславе, Словакия. 15 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Ущерб от наводнений в Словакии оценили в 20 миллионов евро
17 сентября, 09:12
Бланар отметил, что Украина испытывает недостаток электроэнергии, для решения этой проблемы у Киева и Братиславы запланирована реализация совместного проекта.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
Символика ЕС - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Bloomberg: ЕК выразила беспокойство из-за общественных СМИ в Словакии
13 сентября, 17:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСловакияБратиславаРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала