https://ria.ru/20240918/slovakiya-1973505105.html

МИД Словакии подтвердил готовность оказывать Украине гумпомощь

МИД Словакии подтвердил готовность оказывать Украине гумпомощь - РИА Новости, 18.09.2024

МИД Словакии подтвердил готовность оказывать Украине гумпомощь

Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил готовность республики и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:00

2024-09-18T20:00

2024-09-18T20:00

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БРАТИСЛАВА, 18 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил готовность республики и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь. "Мы хотим и дальше однозначно поддерживать Украину гуманитарно, особенно в тех проектах, которые важны. Я не буду сейчас перечислять ту гуманитарную помощь, которую мы оказали, мы готовим следующую (партию гуманитарной помощи - ред.) в связи с подготовкой к зиме", - сказал Бланар в ходе заявления для прессы по итогам встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Братиславе. Бланар отметил, что Украина испытывает недостаток электроэнергии, для решения этой проблемы у Киева и Братиславы запланирована реализация совместного проекта. Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.

https://ria.ru/20240917/slovakiya-1973105164.html

https://ria.ru/20240913/smi-1972576527.html

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в мире, украина, словакия, братислава, роберт фицо