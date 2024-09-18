МИД Словакии подтвердил готовность оказывать Украине гумпомощь
Бланар: Словакия готова и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь
Флаг Словакии. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 18 сен - РИА Новости. Глава МИД Словакии Юрай Бланар подтвердил готовность республики и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь.
"Мы хотим и дальше однозначно поддерживать Украину гуманитарно, особенно в тех проектах, которые важны. Я не буду сейчас перечислять ту гуманитарную помощь, которую мы оказали, мы готовим следующую (партию гуманитарной помощи - ред.) в связи с подготовкой к зиме", - сказал Бланар в ходе заявления для прессы по итогам встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Братиславе.
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Бланар отметил, что Украина испытывает недостаток электроэнергии, для решения этой проблемы у Киева и Братиславы запланирована реализация совместного проекта.
Ранее правительство Словакии приняло решение сосредоточиться на гуманитарной помощи и больше не отправлять оружие на Украину. Кабмин во главе с Робертом Фицо не одобрил предложение предыдущего правительства, которое касалось отправки очередного пакета военной помощи Украине на 40,3 миллиона евро. Речь шла преимущественно о боеприпасах. Этот пакет военной помощи должен был стать 14-м со стороны Словакии, с начала конфликта на Украине республика отправила Киеву оружие, боеприпасы и технику на 671 миллион евро.
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