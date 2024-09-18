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Следствие попросило суд заочно арестовать видеоблогера Шаиняна*
Следствие попросило суд заочно арестовать видеоблогера Шаиняна* - РИА Новости, 18.09.2024
Следствие попросило суд заочно арестовать видеоблогера Шаиняна*
Следствие просит столичный суд заочно арестовать видеоблогера Карена Шаиняна* по статье о финансировании экстремистской деятельности, сообщается в картотеке... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:47
2024-09-18T18:47
2024-09-18T18:47
происшествия
россия
москва
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие просит столичный суд заочно арестовать видеоблогера Карена Шаиняна* по статье о финансировании экстремистской деятельности, сообщается в картотеке Савеловского суда Москвы. "Зарегистрировано ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Шаиняна К.Б*", - сказано в карточке дела. Согласно картотеке суда, Шаиняну* вменяют часть 1 статьи 282.3 УК РФ (предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации). По ней грозит до 8 лет лишения свободы. Как следует из электронной базы, ходатайство о заочном аресте уже поступало в инстанцию, однако суд отказал следствию в его удовлетворении. Причины данного решения не уточнялись. Ранее МВД России объявило видеоблогера в розыск. В июле Шаинян* пополнил перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России, внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240710/lazareva-1958693853.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Москва, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Следствие попросило суд заочно арестовать видеоблогера Шаиняна*
Суд зарегистрировал ходатайство следствия о заочном аресте видеоблогера Шаиняна