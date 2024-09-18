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Следствие попросило заочно арестовать сооснователя DOXA* - РИА Новости, 18.09.2024
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12:53 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/sledstvie-1973367665.html
Следствие попросило заочно арестовать сооснователя DOXA*
Следствие попросило заочно арестовать сооснователя DOXA* - РИА Новости, 18.09.2024
Следствие попросило заочно арестовать сооснователя DOXA*
Следствие просит заочно выдать санкцию на арест сооснователя журнала DOXA* (иноагент и нежелательная организация) Армена Арамяна за призывы к терроризму и фейки РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:53
2024-09-18T12:53
россия
москва
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест сооснователя журнала DOXA* (иноагент и нежелательная организация) Армена Арамяна за призывы к терроризму и фейки про армию, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. "В суд поступило ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Арамяна А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По данным суда, ему заочно предъявлено обвинение по статьям 205.2 (призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма) и 207.3 (распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ) УК РФ. Он объявлен в международный розыск. Ранее МВД России объявило в розыск экс-редакторов журнала DOXA* Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, которые проходили с Арамяном по делу о вовлечение подростков в несогласованные акции. Также полиция объявила в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову. Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Арамян в апреле 2022 года были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Виновными себя фигуранты не признали. Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Впоследствии, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, публикации DOXA* стали носить общественно-политический характер. Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ.* СМИ, признанное иноагентом в России
https://ria.ru/20240416/sud-1940327637.html
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россия, москва, генеральная прокуратура рф, госдума рф
Россия, Москва, Генеральная прокуратура РФ, Госдума РФ
Следствие попросило заочно арестовать сооснователя DOXA*

Следствие просит заочно арестовать сооснователя DOXA за призывы к терроризму

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАрмен Арамян
Армен Арамян - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Армен Арамян
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следствие просит заочно выдать санкцию на арест сооснователя журнала DOXA* (иноагент и нежелательная организация) Армена Арамяна за призывы к терроризму и фейки про армию, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступило ходатайство следователя о заочном избрании в отношении Арамяна А.В. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Журналист Михаил Зыгарь - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
Суд в Москве заочно арестовал журналиста Зыгаря*
16 апреля, 11:01
По данным суда, ему заочно предъявлено обвинение по статьям 205.2 (призывы к терроризму, пропаганда или оправдание терроризма) и 207.3 (распространение ложной информации о Вооруженных силах РФ) УК РФ.
Он объявлен в международный розыск.
Ранее МВД России объявило в розыск экс-редакторов журнала DOXA* Аллу Гутникову, Владимира Метелкина и Наталию Тышкевич, которые проходили с Арамяном по делу о вовлечение подростков в несогласованные акции. Также полиция объявила в розыск редактора издания DOXA* Марию Меньшикову.
Гутникова, Метелкин, Тышкевич и Арамян в апреле 2022 года были приговорены к исправительным работам на два года за вовлечение подростков в несогласованные акции. Виновными себя фигуранты не признали.
Журналист Дмитрий Колезев - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
Суд заочно арестовал журналиста Колезева*
5 июня, 19:57
Проект DOXA* (в переводе с греческого – "мнение") начинался как студенческий журнал "о реалиях современного университета" - проблемах студентов и преподавателей, университетской политики. Впоследствии, как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, публикации DOXA* стали носить общественно-политический характер.
Генпрокуратура признала издание DOXA* нежелательной организацией на территории РФ по просьбе комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ.
* СМИ, признанное иноагентом в России
Максим Галкин (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
Верховный суд не стал рассматривать жалобу иноагента Максима Галкина*
17 сентября, 08:42
 
РоссияМоскваГенеральная прокуратура РФГосдума РФ
 
 
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