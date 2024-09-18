https://ria.ru/20240918/skolkovo-1973516813.html

Шувалов: "Сколково" вырастит не менее 20 компаний-лидеров до 2030 года

Шувалов: "Сколково" вырастит не менее 20 компаний-лидеров до 2030 года - РИА Новости, 18.09.2024

Шувалов: "Сколково" вырастит не менее 20 компаний-лидеров до 2030 года

Фонд "Сколково" может вырастить не менее 20 компаний-лидеров в приоритетных сегментах технологического развития до 2030 года, заявил председатель ВЭБ.РФ, глава... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T21:25

2024-09-18T21:25

2024-09-18T21:26

сколково

игорь шувалов

технологии

экономика

поддержка бизнеса

россия

сколково

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фонд "Сколково" может вырастить не менее 20 компаний-лидеров в приоритетных сегментах технологического развития до 2030 года, заявил председатель ВЭБ.РФ, глава совета директоров фонда "Сколково" Игорь Шувалов. В среду состоялось заседание Попечительского совета фонда "Сколково". Были представлены подходы к формированию стратегии развития до 2030 года. Сейчас общее количество участников проекта "Сколково" превышает 4,3 тысячи, их выручка к концу года ожидается на уровне 700 миллиардов рублей. На территории центра создана современная исследовательская, научная и социальная инфраструктура. Отмечается, что сформирована комфортная среда для научных разработок и ведения бизнеса, а также для социального развития и отдыха. "В рамках нового стратегического цикла 2030 ответственность фонда "Сколково" и Сколтеха – не просто генерировать поток новых инновационных проектов, а встраивать их в логику более широкой технологической и промышленной кооперации. С учетом потенциала Группы развития амбиция – вырастить не менее 20 компаний-лидеров в приоритетных сегментах технологического развития до 2030 года. Это, прежде всего, те направления, которые определены в указе президента о целях национального развития. Это средства производства и автоматизации, сбережение здоровья и биоэкономика, новые материалы и химия, искусственный интеллект, беспилотные авиационные системы, креативные индустрии", - приводит пресс-служба фонда "Сколково" слова Шувалова. В материале отмечается, что фонд "Сколково" будет работать с наиболее заинтересованными индустриальными партнерами, ключевыми разработчиками технологических решений, российскими компаниями-поставщиками комплектующих. Партнерам будет предложено при содействии фонда собрать и разместить в одном месте, в том числе на территории инновационного центра "Сколково", собственную линию разработки технологий, а также организовать промышленную кооперацию вокруг нее. В качестве перспективных направлений создания технологических лидеров рассматриваются робототехника и ассистивные медицинские технологии. Актуализация стратегии фонда "Сколково" повлияет на состав ключевых стратегических КПЭ. В частности, предлагается изменить темп прироста числа участников с выходом на устойчивое количество свыше 5,5 тысяч, при этом увеличить целевое значение выручки с 500 миллиардов рублей до 1,5 триллиона рублей, а объем ежегодно привлекаемых инвестиций – с 40 до 70 миллиардов рублей. Кроме того, стартапы, входящие в реестр малых технологических компаний (МТК), смогут получить статус участника проекта "Сколково" без прохождения детальной экспертизы, если их проект соответствует инновационным приоритетам "Сколково". Еще одно изменение — преимущества для участников проекта в реестре МТК при получении микрогрантов. Участники проекта, не являющиеся МТК, смогут получать микрогранты только для целей регистрации результатов интеллектуальной деятельности. Эти изменения были приняты на заседании Совета директоров Сколково" — теперь поддержаны Попечительским советом фонда. Результаты деятельности Сколтеха представил ректор Александр Кулешов. "В 2024 году ведутся работы по масштабированию решений в области энергонакопительных систем, прикладного искусственного интеллекта, нейротехнологий, отдельное внимание уделяется тематике БПЛА. С поддержкой гранта Москвы запущена линия прототипирования в области фотонных интегральных схем. В октябре 2024 года начнется серийное производство базовых станций LTE/5G на базе технологии, разработанной в Сколтехе и переданной технологической компании в 2023 году. Компания уже лидирует в 5G и готовится к сертификации ТОРП (телекоммуникационное оборудование российского происхождения)", - говорится в сообщении. Приемная кампания показала высокий интерес к программам Сколтеха среди российских и иностранных студентов. Среди зачисленных в 2024 году – выпускники лучших российский вузов и ведущих зарубежных университетов. Сколтех в рамках международной деятельности укрепляет свои позиции на Ближнем Востоке и в странах БРИКС, в первую очередь в Китае. Созданы совместные лаборатории в области фотоники, биомедицины и искусственного интеллекта с ведущими университетами и исследовательскими центрами Китая и ОАЭ, уточнили в пресс-службе.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сколково, игорь шувалов, технологии, экономика, поддержка бизнеса , россия, сколково