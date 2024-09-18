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В Сирии отразили атаку боевиков на позиции правительственных сил - РИА Новости, 18.09.2024
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22:12 18.09.2024 (обновлено: 22:18 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/siriya-1973521654.html
В Сирии отразили атаку боевиков на позиции правительственных сил
В Сирии отразили атаку боевиков на позиции правительственных сил - РИА Новости, 18.09.2024
В Сирии отразили атаку боевиков на позиции правительственных сил
В Идлибской зоне отражена попытка диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть на позиции правительственных сил, один террорист уничтожен, сообщил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:12
2024-09-18T22:18
в мире
сирия
идлиб (мухафаза)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Идлибской зоне отражена попытка диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть на позиции правительственных сил, один террорист уничтожен, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк."В провинции Идлиб отражена попытка диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть на позиции правительственных сил в районе Маарет-Эль-Улия. Один террорист уничтожен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240917/siriya-1973294860.html
сирия
идлиб (мухафаза)
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в мире, сирия, идлиб (мухафаза)
В мире, Сирия, Идлиб (мухафаза)
В Сирии отразили атаку боевиков на позиции правительственных сил

В провинции Идлиб отразили атаку боевиков на позиции правительственных сил

© SANAСирийский военный
Сирийский военный - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© SANA
Сирийский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В Идлибской зоне отражена попытка диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть на позиции правительственных сил, один террорист уничтожен, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк.
"В провинции Идлиб отражена попытка диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть на позиции правительственных сил в районе Маарет-Эль-Улия. Один террорист уничтожен", - говорится в сообщении.
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