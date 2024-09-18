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В Херсонской области будут судить украинского шпиона - РИА Новости, 18.09.2024
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09:53 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/shpion-1973326991.html
В Херсонской области будут судить украинского шпиона
В Херсонской области будут судить украинского шпиона - РИА Новости, 18.09.2024
В Херсонской области будут судить украинского шпиона
Херсонский областной суд рассмотрит дело занимавшегося шпионажем гражданина Украины Владислава Белого, сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:53
2024-09-18T09:53
украина
херсонская область
севастополь
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Херсонский областной суд рассмотрит дело занимавшегося шпионажем гражданина Украины Владислава Белого, сообщила прокуратура Крыма. В Херсонской области ранее был задержан украинский шпион, который с марта 2022 года по заданию спецслужб Украины собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений, сообщало управление ФСБ по республике Крым и Севастополю. "Прокуратура республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Владислава Белого. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Херсонский областной суд расположен в Геническе.
https://ria.ru/20240912/ssha-1972334389.html
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украина, херсонская область , севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Украина, Херсонская область , Севастополь, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
В Херсонской области будут судить украинского шпиона

В Геническе будут судить украинского шпиона Белого

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Херсонский областной суд рассмотрит дело занимавшегося шпионажем гражданина Украины Владислава Белого, сообщила прокуратура Крыма.
В Херсонской области ранее был задержан украинский шпион, который с марта 2022 года по заданию спецслужб Украины собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений, сообщало управление ФСБ по республике Крым и Севастополю.
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"Прокуратура республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Владислава Белого. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Херсонский областной суд расположен в Геническе.
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УкраинаХерсонская областьСевастопольФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
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