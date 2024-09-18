https://ria.ru/20240918/shpion-1973326991.html

В Херсонской области будут судить украинского шпиона

В Херсонской области будут судить украинского шпиона - РИА Новости, 18.09.2024

В Херсонской области будут судить украинского шпиона

Херсонский областной суд рассмотрит дело занимавшегося шпионажем гражданина Украины Владислава Белого, сообщила прокуратура Крыма. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:53

2024-09-18T09:53

2024-09-18T09:53

украина

херсонская область

севастополь

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости. Херсонский областной суд рассмотрит дело занимавшегося шпионажем гражданина Украины Владислава Белого, сообщила прокуратура Крыма. В Херсонской области ранее был задержан украинский шпион, который с марта 2022 года по заданию спецслужб Украины собирал и передавал сведения о местах дислокации российских военнослужащих и вооружений, сообщало управление ФСБ по республике Крым и Севастополю. "Прокуратура республики Крым утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Украины Владислава Белого. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ (шпионаж). Уголовное дело направлено в Херсонский областной суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства. Херсонский областной суд расположен в Геническе.

https://ria.ru/20240912/ssha-1972334389.html

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украина

херсонская область

севастополь

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, херсонская область , севастополь, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия