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В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:58 18.09.2024 (обновлено: 08:04 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/shebekino-1973316177.html
В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали четыре человека
В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.09.2024
В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали четыре человека
Украинский беспилотник атаковал служебный автобус в городе Шебекино, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T07:58
2024-09-18T08:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
шебекино
белгород
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал служебный автобус в городе Шебекино, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. Ранены четыре мирных жителя. У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи", - написал Гладков.Губернатор добавил, что после оказания первой медицинской помощи пострадавшие будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.
https://ria.ru/20240917/vsu-1973185308.html
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вооруженные силы украины, шебекино, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали четыре человека

Гладков: в результате атаки БПЛА ВСУ в Шебекино ранены четыре мирных жителя

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал служебный автобус в городе Шебекино, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"В городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. Ранены четыре мирных жителя. У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что после оказания первой медицинской помощи пострадавшие будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныШебекиноБелгородБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествия
 
 
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