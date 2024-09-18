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В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали четыре человека
В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.09.2024
В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали четыре человека
Украинский беспилотник атаковал служебный автобус в городе Шебекино, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T07:58
2024-09-18T07:58
2024-09-18T08:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
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вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал служебный автобус в городе Шебекино, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. Ранены четыре мирных жителя. У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи", - написал Гладков.Губернатор добавил, что после оказания первой медицинской помощи пострадавшие будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Шебекино, Белгород, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Происшествия
В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали четыре человека
Гладков: в результате атаки БПЛА ВСУ в Шебекино ранены четыре мирных жителя