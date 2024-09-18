https://ria.ru/20240918/shebekino-1973316177.html

В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали четыре человека

В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали четыре человека - РИА Новости, 18.09.2024

В результате атаки БПЛА в Шебекино пострадали четыре человека

Украинский беспилотник атаковал служебный автобус в городе Шебекино, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T07:58

2024-09-18T07:58

2024-09-18T08:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

шебекино

белгород

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

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БЕЛГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал служебный автобус в городе Шебекино, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале."В городе Шебекино служебный автобус атакован дроном. Ранены четыре мирных жителя. У одной женщины осколочные ранения рук, у второй — осколочные ранения руки и стопы. Пострадавшие бригадами СМП доставляются в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчину с контузией бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ. Еще один пострадавший мужчина с ссадинами правого предплечья самостоятельно вызвал бригаду скорой помощи", - написал Гладков.Губернатор добавил, что после оказания первой медицинской помощи пострадавшие будут переведены в городскую больницу №2 Белгорода.

https://ria.ru/20240917/vsu-1973185308.html

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вооруженные силы украины, шебекино, белгород, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия