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Волонтеры отметили самоотверженность многодетных семей в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:06 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/semi-1973305394.html
Волонтеры отметили самоотверженность многодетных семей в Курской области
Волонтеры отметили самоотверженность многодетных семей в Курской области - РИА Новости, 18.09.2024
Волонтеры отметили самоотверженность многодетных семей в Курской области
Многодетная мать, которая курирует многодетные семьи, несмотря на атаки ВСУ, продолжала помогать своим подопечным в прифронтовых районах Курской области,... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:06
2024-09-18T03:06
специальная военная операция на украине
курская область
россия
брянская область
общество
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 18 сен - РИА Новости. Многодетная мать, которая курирует многодетные семьи, несмотря на атаки ВСУ, продолжала помогать своим подопечным в прифронтовых районах Курской области, рассказал РИА Новости врач, психотерапевт, волонтер молодежного крыла Народного фронта Эрих Титов. "Есть люди, которые курируют многодетные семьи, сами являются многодетными. И за эти два года они, имея подопечных прямо у пограничных сел, надевали бронежилет, надевали каску, ехали в эти пограничные села, потому что там живут их подопечные, те же многодетные семьи, и с ними нужно работать", - рассказал он. Врач пояснил, что среди таких выдающихся людей есть женщина, многодетная мать. Именно она в течение двух лет, несмотря на атаки ВСУ, продолжала ездить к своим подопечным в Курской области. Кроме того, Титов отметил, что многодетным семьям легче пережить жизненные трудности. Также психолог рассказал, что в одном из районов Курской области проживают 17 многодетных семей. "В тех семьях, с которыми я работал, число детей начинается от 10. Суммарно, по-моему, самая большая семья вырастила 23 ребенка", - добавил медик. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240918/kurskaya_oblast-1973304237.html
https://radiosputnik.ru/20240916/evakuatsiya-1973011113.html
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курская область, россия, брянская область, общество, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Брянская область, Общество, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Волонтеры отметили самоотверженность многодетных семей в Курской области

Волонтер Титов отметил самоотверженность многодетных семей в Курской области

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения
Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жители пострадавших в результате атаки ВСУ приграничных районов Курской области в пункте временного размещения. Архивное фото
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КУРСК, 18 сен - РИА Новости. Многодетная мать, которая курирует многодетные семьи, несмотря на атаки ВСУ, продолжала помогать своим подопечным в прифронтовых районах Курской области, рассказал РИА Новости врач, психотерапевт, волонтер молодежного крыла Народного фронта Эрих Титов.
"Есть люди, которые курируют многодетные семьи, сами являются многодетными. И за эти два года они, имея подопечных прямо у пограничных сел, надевали бронежилет, надевали каску, ехали в эти пограничные села, потому что там живут их подопечные, те же многодетные семьи, и с ними нужно работать", - рассказал он.
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Врач пояснил, что среди таких выдающихся людей есть женщина, многодетная мать. Именно она в течение двух лет, несмотря на атаки ВСУ, продолжала ездить к своим подопечным в Курской области.
Кроме того, Титов отметил, что многодетным семьям легче пережить жизненные трудности.
Также психолог рассказал, что в одном из районов Курской области проживают 17 многодетных семей. "В тех семьях, с которыми я работал, число детей начинается от 10. Суммарно, по-моему, самая большая семья вырастила 23 ребенка", - добавил медик.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 13,4 тысячи военных, 113 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияБрянская областьОбществоВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
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