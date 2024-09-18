https://ria.ru/20240918/selkhozzemeli-1973355854.html

Около 6 тысяч га сельхозземель введет в оборот Хабаровский край к 2027 году

Около 6 тысяч га сельхозземель введет в оборот Хабаровский край к 2027 году - РИА Новости, 18.09.2024

Около 6 тысяч га сельхозземель введет в оборот Хабаровский край к 2027 году

Около 6 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель введут в оборот в Хабаровском крае за счет мелиорации к 2027 году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:00

2024-09-18T12:00

2024-09-18T12:00

хабаровский край

хабаровский край

дмитрий демешин

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ХАБАРОВСК, 18 сен - РИА Новости. Около 6 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель введут в оборот в Хабаровском крае за счет мелиорации к 2027 году, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. Глава региона проинспектировал строительство мелиоративной осушительной системы в районе имени Лазо - проверил, как идет реализация проекта в окрестностях села Зоевка. "Около 6 тысяч гектаров земель сельхозназначения планируют вернуть в оборот в районе имени Лазо к 2027 году. Это примерно десятая часть полей, которые используются сейчас в Хабаровском крае. Аграрии предприятия "Сервис-Агро" уже провели работы по мелиорации 1,5 тысячи гектаров, которые засевают овсом, гречихой и соей", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Как уточняет правительство региона, предприятие "Сервис-Агро" ведет строительство с 2021 года. Продолжаются работы по расчистке участка от деревьев и кустарников, устройству каналов открытого водоотведения. К концу года в оборот будет введено в общей сложности уже 2 тысячи гектаров. Проект по строительству мелиоративной осушительной системы реализуется при поддержке из федеральной и краевой казны. Также "Сервис-Агро" предоставляется техника краевой машинно-тракторной станции. До 500 миллионов рублей уже сельхозпроизводитель вложил, государство до 50% субсидирует их. Из краевого и федерального бюджета субсидиями возвращено более 106 миллионов, разъяснил Демешин. Губернатор отметил, что проект большой. Восстанавливаются поля, рядом с которыми намечено построить молочную ферму, зерно- и овощехранилища. "Есть идея, как закрыть кадровый вопрос - на сельхозработы привлекать правонарушителей, получивших в виде наказания исправительные работы", - указал Демешин. Инвестор совместно с Федеральной службой исполнения наказания возводит исправительный центр на 54 человека в селе Зоевка. Завершение строительства планируется в первом квартале 2025 года. По словам главы региона, вопрос обеспечения продовольственной безопасности жителей края решается комплексно. Власти до 50% затрат по возвращению в оборот пахотных земель компенсируют. Есть также господдержка по кадастровым работам, она введена с 2022 года. С прошлого года субсидируются затраты районных администраций по постановке на учет бесхозяйных мелиоративных систем. В этом году введены гранты на расчистку мелиоративных каналов.

https://ria.ru/20240906/geologorazvedka-1971077423.html

https://ria.ru/20240905/polimetall-1970872248.html

хабаровский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

хабаровский край, дмитрий демешин