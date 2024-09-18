https://ria.ru/20240918/saybel-1973469670.html
Участник программы "Время героев" назначен замначальника департамента РЖД
Участник программы "Время героев" назначен замначальника департамента РЖД - РИА Новости, 18.09.2024
Участник программы "Время героев" назначен замначальника департамента РЖД
Ветерана СВО Владимира Сайбеля назначили замначальника департамента РЖД, сообщается в Telegram-канале "Время героев". РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:17
2024-09-18T17:17
2024-09-18T19:03
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Ветерана СВО Владимира Сайбеля назначили замначальника департамента РЖД, сообщается в Telegram-канале "Время героев"."Участник программы "Время героев" Владимир Сайбельназначен заместителем начальника департамента социального развития ОАО "РЖД", — говорится в сообщении.Отмечается, что ранее до мобилизации он был заместителем начальника Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению.Сайбель родился в 1982 году. Он окончил Новосибирский военный институт и Байкальский государственный университет экономики и права. С 2008 года он начал работать в структуре РЖД, где занимал различные должности.
https://ria.ru/20240914/premiya-1972758204.html
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ржд
Специальная военная операция на Украине, РЖД
Участник программы "Время героев" назначен замначальника департамента РЖД
Владимир Сайбель назначен замначальника департамента РЖД