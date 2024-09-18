https://ria.ru/20240918/rosselkhoznadzor-1973460297.html

Россия продолжает исследования рыбы, выловленной вблизи "Фукусимы"

Россия продолжает исследования рыбы, выловленной вблизи "Фукусимы" - РИА Новости, 18.09.2024

Россия продолжает исследования рыбы, выловленной вблизи "Фукусимы"

Россия продолжает исследования рыбы, выловленной вблизи места сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима", пока она безопасна, но импорт из Японии по-прежнему... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T16:56

2024-09-18T16:56

2024-09-18T16:56

россия

япония

китай

сергей данкверт

аэс "фукусима"

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

терсо

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия продолжает исследования рыбы, выловленной вблизи места сброса воды с аварийной АЭС "Фукусима", пока она безопасна, но импорт из Японии по-прежнему закрыт, заявил журналистам глава Россельхознадзора Сергей Данкверт."То, что с "Фукусимой" - мы следим в основном за рыбой. Вода, это вы знаете, как они воду проверяют, говорят, все нормально. Вот когда в рыбе найдем, тогда будет плохо… Пока нет (не нашли - ред.), но все равно из Японии не берем", - сказал он.Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания - ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Эта вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. К настоящему времени почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.Общий объем воды, сброшенной в течение 2023 финансового года, который завершился 31 марта 2024 года, составил 31,2 тысячи тонн с концентрацией радиоактивного трития в 5 триллионов беккерелей. В этом финансовом году, который длится с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года, ТЕРСО намерена сбросить в океан 54,6 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. Всего, как предполагается, за этот период пройдет семь сбросов.Из-за решения Японии о сбросе Китай запретил ввоз и переработку японских морепродуктов и рыбы, в октябре Россия также ввела ограничения на импорт японской рыбной продукции.

https://ria.ru/20240917/fukusima-1973098872.html

россия

япония

китай

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россия, япония, китай, сергей данкверт, аэс "фукусима", федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), терсо