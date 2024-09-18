https://ria.ru/20240918/reysy-1973315811.html

Посол в Индонезии прокомментировал возобновление рейсов Москва-Бали

Посол в Индонезии прокомментировал возобновление рейсов Москва-Бали - РИА Новости, 18.09.2024

Посол в Индонезии прокомментировал возобновление рейсов Москва-Бали

"Заклятые партнеры" России внимательно следят за возобновлением прямых рейсов Москва-Бали, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов,... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T07:53

2024-09-18T07:53

2024-09-18T07:53

индонезия

аэрофлот

москва

денпасар

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ДЕНПАСАР, 18 сен - РИА Новости. "Заклятые партнеры" России внимательно следят за возобновлением прямых рейсов Москва-Бали, заявил РИА Новости посол России в Индонезии Сергей Толченов, комментируя сложности в организации перелетов. Ранее пассажиры из Москвы прибыли на индонезийский остров Бали на первом за четыре года прямом рейсе из Москвы, выполняемом "Аэрофлотом". Путешественников встретили венками из живых цветов, флажками России и Индонезии, а также традиционными танцами и музыкой. По словам авиакомпании, число пассажиров на рейсе достигло около 300, то есть приблизилось к полной посадке. "Действительно, были проблемы, которые были связаны и с вопросами заправки самолетов, и с финансовыми расчетами. Наверное, не хотелось бы раскрывать детали, потому что, к сожалению, наши "заклятые партнеры" за нами внимательно следят и пытаются пресекать наши достижения. Тем не менее, благодаря усилиям двух стран нам удалось решить все эти задачи", - отметил Толченов. Посол напомнил, что вопрос возобновления прямых рейсов обсуждали лидеры России и Индонезии в июле. "Можно с гордостью сказать, что именно сегодня мы выполнили эту договоренность", - подытожил дипломат. В июле 2024 года посол РФ в Индонезии отмечал в интервью РИА Новости, что прямые рейсы на Бали пока не удается запустить, так как индонезийские компании и банки опасаются вторичных западных санкций. "Аэрофлот" приступил к выполнению прямых рейсов из Москвы в Денпасар (остров Бали, Индонезия). Регулярное авиасообщение между Россией и Индонезией возобновлено впервые с 2020 года: рейсы были прекращены из-за пандемии коронавируса. Как уточнили в авиакомпании, в текущем сезонном расписании из Москвы в Денпасар будут выполнятся два рейса в неделю - по вторникам и субботам, обратный вылет - по средам и воскресеньям. В компании добавили, что 3 октября добавится третий еженедельный рейс с вылетом из Москвы по четвергам, а из Денпасара - по пятницам.

https://ria.ru/20240918/bali-1973307027.html

https://ria.ru/20240731/bali-1963187789.html

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индонезия, аэрофлот, москва, денпасар