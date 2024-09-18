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"Могут уничтожить". Российские ракеты вызвали испуг в США - РИА Новости, 18.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:21 18.09.2024 (обновлено: 16:22 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/rakety-1973451439.html
"Могут уничтожить". Российские ракеты вызвали испуг в США
"Могут уничтожить". Российские ракеты вызвали испуг в США - РИА Новости, 18.09.2024
"Могут уничтожить". Российские ракеты вызвали испуг в США
Российское гиперзвуковое оружие способно поразить любые американские военные цели, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T16:21
2024-09-18T16:22
специальная военная операция на украине
россия
сша
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
нато
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российское гиперзвуковое оружие способно поразить любые американские военные цели, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive."Соединенные Штаты не обладают рабочими гиперзвуковыми ракетами, у нас их просто нет, и все же мы говорим о том, чтобы выступить против русских, у которых есть три варианта этого вооружения, они могут уничтожить корабли, они могут уничтожить любые наши военные цели", — отметил он.По словам эксперта, России единственной удалось разработать ракету, которая движется в десять раз быстрее скорости звука. При этом Джонсон признал, что она также может маневрировать благодаря линиям связи.В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.
https://ria.ru/20240918/putin-1973272835.html
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россия, сша, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), нато
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО
"Могут уничтожить". Российские ракеты вызвали испуг в США

Джонсон: российские гиперзвуковые ракеты способны уничтожить военные объекты США

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМногоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Российское гиперзвуковое оружие способно поразить любые американские военные цели, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
"Соединенные Штаты не обладают рабочими гиперзвуковыми ракетами, у нас их просто нет, и все же мы говорим о том, чтобы выступить против русских, у которых есть три варианта этого вооружения, они могут уничтожить корабли, они могут уничтожить любые наши военные цели", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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По словам эксперта, России единственной удалось разработать ракету, которая движется в десять раз быстрее скорости звука. При этом Джонсон признал, что она также может маневрировать благодаря линиям связи.
В России неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении США и других государств Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что НАТО ведет себя деструктивно и агрессивно, стремится к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство и разжигание конфликтов у российских рубежей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАДмитрий ПесковЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)НАТО
 
 
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