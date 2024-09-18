https://ria.ru/20240918/putin-1973522422.html
Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада
Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада - РИА Новости, 18.09.2024
Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада
Президент России Владимир Путин поручил РЖД и правительству рассмотреть вопрос о переносе грузового терминала из исторической части Сергиева Посада. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:21
2024-09-18T22:21
2024-09-18T22:21
экономика
сергиев посад
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россия
владимир путин
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андрей воробьев
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил РЖД и правительству рассмотреть вопрос о переносе грузового терминала из исторической части Сергиева Посада. Соответствующий перечень поручений по итогам поездки в Сергиев Посад опубликован на сайте Кремля. "Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" совместно с правительством Московской области в рамках реализации в 2024 – 2030 годах основных мероприятий социально-экономического развития города Сергиев Посад... рассмотреть вопрос о выполнении следующих мероприятий... перевод грузового терминала указанного акционерного общества, который расположен на железнодорожной станции, из исторической части города Сергиев Посад", - говорится в документе. Ответственными назначены гендиректор РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Доклад следует подготовить до 1 ноября 2024 года, далее - один раз в полгода.
https://ria.ru/20240627/fond-1955739037.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сергиев посад, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, олег белозеров, андрей воробьев, ржд
Экономика, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Олег Белозеров, Андрей Воробьев, РЖД
Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада
Путин поручил рассмотреть вопрос о переносе терминала из центра Сергиева Посада