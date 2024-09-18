https://ria.ru/20240918/putin-1973522422.html

Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада

Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада - РИА Новости, 18.09.2024

Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада

Президент России Владимир Путин поручил РЖД и правительству рассмотреть вопрос о переносе грузового терминала из исторической части Сергиева Посада. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T22:21

2024-09-18T22:21

2024-09-18T22:21

экономика

сергиев посад

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

олег белозеров

андрей воробьев

ржд

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил РЖД и правительству рассмотреть вопрос о переносе грузового терминала из исторической части Сергиева Посада. Соответствующий перечень поручений по итогам поездки в Сергиев Посад опубликован на сайте Кремля. "Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" совместно с правительством Московской области в рамках реализации в 2024 – 2030 годах основных мероприятий социально-экономического развития города Сергиев Посад... рассмотреть вопрос о выполнении следующих мероприятий... перевод грузового терминала указанного акционерного общества, который расположен на железнодорожной станции, из исторической части города Сергиев Посад", - говорится в документе. Ответственными назначены гендиректор РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Доклад следует подготовить до 1 ноября 2024 года, далее - один раз в полгода.

https://ria.ru/20240627/fond-1955739037.html

сергиев посад

московская область (подмосковье)

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сергиев посад, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, олег белозеров, андрей воробьев, ржд