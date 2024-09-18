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Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада - РИА Новости, 18.09.2024
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22:21 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973522422.html
Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада
Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада - РИА Новости, 18.09.2024
Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада
Президент России Владимир Путин поручил РЖД и правительству рассмотреть вопрос о переносе грузового терминала из исторической части Сергиева Посада. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:21
2024-09-18T22:21
экономика
сергиев посад
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
олег белозеров
андрей воробьев
ржд
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил РЖД и правительству рассмотреть вопрос о переносе грузового терминала из исторической части Сергиева Посада. Соответствующий перечень поручений по итогам поездки в Сергиев Посад опубликован на сайте Кремля. "Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" совместно с правительством Московской области в рамках реализации в 2024 – 2030 годах основных мероприятий социально-экономического развития города Сергиев Посад... рассмотреть вопрос о выполнении следующих мероприятий... перевод грузового терминала указанного акционерного общества, который расположен на железнодорожной станции, из исторической части города Сергиев Посад", - говорится в документе. Ответственными назначены гендиректор РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Доклад следует подготовить до 1 ноября 2024 года, далее - один раз в полгода.
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экономика, сергиев посад, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, олег белозеров, андрей воробьев, ржд
Экономика, Сергиев Посад, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Олег Белозеров, Андрей Воробьев, РЖД
Путин дал поручения о переносе терминала из центра Сергиева Посада

Путин поручил рассмотреть вопрос о переносе терминала из центра Сергиева Посада

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил РЖД и правительству рассмотреть вопрос о переносе грузового терминала из исторической части Сергиева Посада.
Соответствующий перечень поручений по итогам поездки в Сергиев Посад опубликован на сайте Кремля.
«
"Открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" совместно с правительством Московской области в рамках реализации в 2024 – 2030 годах основных мероприятий социально-экономического развития города Сергиев Посад... рассмотреть вопрос о выполнении следующих мероприятий... перевод грузового терминала указанного акционерного общества, который расположен на железнодорожной станции, из исторической части города Сергиев Посад", - говорится в документе.
Ответственными назначены гендиректор РЖД Олег Белозеров и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Доклад следует подготовить до 1 ноября 2024 года, далее - один раз в полгода.
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ЭкономикаСергиев ПосадМосковская область (Подмосковье)РоссияВладимир ПутинОлег БелозеровАндрей ВоробьевРЖД
 
 
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