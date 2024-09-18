https://ria.ru/20240918/putin-1973509332.html
Путин рассказал, что нужно для эффективного применения новых вооружений
Путин рассказал, что нужно для эффективного применения новых вооружений - РИА Новости, 18.09.2024
Путин рассказал, что нужно для эффективного применения новых вооружений
Для эффективного применения новых вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи военнослужащих, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:21
2024-09-18T20:21
2024-09-18T20:28
безопасность
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973509686_329:739:1799:1566_1920x0_80_0_0_eef56c9384e96fb8c9475afca96d2280.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Для эффективного применения новых вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи военнослужащих, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "Для эффективного применения этих (новых - ред.) вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи военнослужащих", - отметил Путин в ходе совещания во развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО.
https://ria.ru/20240918/putin-1973508560.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973509686_455:618:1966:1752_1920x0_80_0_0_d23784a04353094c94612974aced1f0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, владимир путин
Безопасность, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, что нужно для эффективного применения новых вооружений
Путин: для новых вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи