https://ria.ru/20240918/putin-1973509332.html

Путин рассказал, что нужно для эффективного применения новых вооружений

Путин рассказал, что нужно для эффективного применения новых вооружений - РИА Новости, 18.09.2024

Путин рассказал, что нужно для эффективного применения новых вооружений

Для эффективного применения новых вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи военнослужащих, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:21

2024-09-18T20:21

2024-09-18T20:28

безопасность

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Для эффективного применения новых вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи военнослужащих, заявил в среду президент РФ Владимир Путин. "Для эффективного применения этих (новых - ред.) вооружений нужны высококвалифицированные расчеты и экипажи военнослужащих", - отметил Путин в ходе совещания во развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО.

https://ria.ru/20240918/putin-1973508560.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, россия, владимир путин