https://ria.ru/20240918/putin-1973507055.html
ВС России будут получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин
ВС России будут получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
ВС России будут получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин
ВС РФ будут получать не единичные, а серийные образцы современных вооружений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:13
2024-09-18T20:13
2024-09-18T20:16
вооруженные силы рф
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. ВС РФ будут получать не единичные, а серийные образцы современных вооружений, заявил президент России Владимир Путин."В войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи", - сказал Путин на совещании по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО.
https://ria.ru/20240918/putin-1973507581.html
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вооруженные силы рф, россия, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин
ВС России будут получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин
Путин: ВС РФ будут получать серийные образцы современных вооружений