https://ria.ru/20240918/putin-1973507055.html

ВС России будут получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин

ВС России будут получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин - РИА Новости, 18.09.2024

ВС России будут получать серийные образцы вооружений, сообщил Путин

ВС РФ будут получать не единичные, а серийные образцы современных вооружений, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T20:13

2024-09-18T20:13

2024-09-18T20:16

вооруженные силы рф

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. ВС РФ будут получать не единичные, а серийные образцы современных вооружений, заявил президент России Владимир Путин."В войска поступят уже не единичные, а серийные образцы современных высокоточных средств поражения и бронетехники, авиации, комплексов обнаружения противника и контрбатарейной борьбы, систем управления и связи", - сказал Путин на совещании по развитию Вооруженных сил РФ в условиях СВО.

https://ria.ru/20240918/putin-1973507581.html

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вооруженные силы рф, россия, владимир путин