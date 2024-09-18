https://ria.ru/20240918/putin-1973506535.html
В ВС должны поступить разные типы беспилотников, сообщил Путин
В ВС должны поступить разные типы беспилотников, сообщил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
В ВС должны поступить разные типы беспилотников, сообщил Путин
В российские войска должны поступить беспилотники - от стратегических и тяжёлых, до малых и сверхмалых, заявил в среду президент России Владимир Путин на... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T20:07
2024-09-18T20:07
2024-09-18T20:59
вооруженные силы рф
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владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. В российские войска должны поступить беспилотники - от стратегических и тяжёлых, до малых и сверхмалых, заявил в среду президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил в условиях СВО."Конечно, беспилотные авиасистемы разных типов (поступят в войска - ред.): от стратегических и тяжелых, до малых и сверхмалых. А это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы-саперы, минеры и истребители. Будем предметно обсуждать эти вопросы, как я уже сказал, продолжим обсуждение этих вопросов на заседании Военно-промышленной комиссии", - сообщил Путин.
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вооруженные силы рф, россия, владимир путин
Вооруженные силы РФ, Россия, Владимир Путин
В ВС должны поступить разные типы беспилотников, сообщил Путин
Путин: в ВС России должны поступить разные типы беспилотников
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. В российские войска должны поступить беспилотники - от стратегических и тяжёлых, до малых и сверхмалых, заявил в среду президент России Владимир Путин на совещании по развитию Вооруженных сил в условиях СВО.
"Конечно, беспилотные авиасистемы разных типов (поступят в войска - ред.): от стратегических и тяжелых, до малых и сверхмалых. А это и разведчики, и ударные комплексы, патрульные, контрбатарейные, комплексы-саперы, минеры и истребители. Будем предметно обсуждать эти вопросы, как я уже сказал, продолжим обсуждение этих вопросов на заседании Военно-промышленной комиссии", - сообщил Путин.