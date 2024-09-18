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Путин призвал развивать экономику в комплексе с решением соцпроблем
Путин призвал развивать экономику в комплексе с решением соцпроблем - РИА Новости, 18.09.2024
Путин призвал развивать экономику в комплексе с решением соцпроблем
Задачи экономического роста должны решаться в увязке с решением социальных проблем страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:33
2024-09-18T19:33
2024-09-18T19:34
общество
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Задачи экономического роста должны решаться в увязке с решением социальных проблем страны, заявил президент России Владимир Путин. "Речь подчеркну, идет именно о комплексном развитии, когда задачи экономического роста решаются в увязке с созданием благоприятных современных условий для жизни людей, семей с детьми. Имею в виду образование, здравоохранение, модернизацию инфраструктуры, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной. Комфортную среду в городах и поселках, и конечно, широкие возможности для самореализации их жителей в самых разных сферах", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ.
https://ria.ru/20240918/putin-1973498066.html
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общество, россия, владимир путин, экономика
Общество, Россия, Владимир Путин, Экономика
Путин призвал развивать экономику в комплексе с решением соцпроблем
Путин: задачи экономического роста надо решать вместе с социальными проблемами
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Задачи экономического роста должны решаться в увязке с решением социальных проблем страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Речь подчеркну, идет именно о комплексном развитии, когда задачи экономического роста решаются в увязке с созданием благоприятных современных условий для жизни людей, семей с детьми. Имею в виду образование, здравоохранение, модернизацию инфраструктуры, социальной, транспортной и жилищно-коммунальной. Комфортную среду в городах и поселках, и конечно, широкие возможности для самореализации их жителей в самых разных сферах", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ.