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Путин призвал обеспечить легкость передвижения калининградцев по России - РИА Новости, 18.09.2024
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19:29 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973500076.html
Путин призвал обеспечить легкость передвижения калининградцев по России
Путин призвал обеспечить легкость передвижения калининградцев по России - РИА Новости, 18.09.2024
Путин призвал обеспечить легкость передвижения калининградцев по России
Нужно сделать всё, чтобы передвижению жителей Калининградской области по РФ не препятствовали никакие барьеры, заявил президент России Владимир Путин на встрече РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:29
2024-09-18T19:29
калининградская область
россия
владимир путин
алексей беспрозванных
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Нужно сделать всё, чтобы передвижению жителей Калининградской области по РФ не препятствовали никакие барьеры, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС. "Нужно сделать всё для того, чтобы не было никаких барьеров в передвижении людей (из Калининградской области по России - ред.), нужно создавать условия для естественного экономического развития (области - ред.) как части экономического комплекса всей Российской Федерации", - сказал Путин, обращаясь к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных. Президент добавил, что, несмотря на свое "анклавное состояние", Калининградская область должна чувствовать и жить общей жизнью страны по всем направлениям.
https://ria.ru/20240918/putin-1973497915.html
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калининградская область, россия, владимир путин, алексей беспрозванных, общество
Калининградская область, Россия, Владимир Путин, Алексей Беспрозванных, Общество
Путин призвал обеспечить легкость передвижения калининградцев по России

Путин: жителям Калининградской области не должны мешать барьеры в передвижении

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Нужно сделать всё, чтобы передвижению жителей Калининградской области по РФ не препятствовали никакие барьеры, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
"Нужно сделать всё для того, чтобы не было никаких барьеров в передвижении людей (из Калининградской области по России - ред.), нужно создавать условия для естественного экономического развития (области - ред.) как части экономического комплекса всей Российской Федерации", - сказал Путин, обращаясь к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных.
Президент добавил, что, несмотря на свое "анклавное состояние", Калининградская область должна чувствовать и жить общей жизнью страны по всем направлениям.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин: Калининград должен чувствовать себя частью большой страны
дополняется ...
 
Калининградская областьРоссияВладимир ПутинАлексей БеспрозванныхОбщество
 
 
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