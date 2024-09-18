https://ria.ru/20240918/putin-1973500076.html

Путин призвал обеспечить легкость передвижения калининградцев по России

Путин призвал обеспечить легкость передвижения калининградцев по России - РИА Новости, 18.09.2024

Путин призвал обеспечить легкость передвижения калининградцев по России

Нужно сделать всё, чтобы передвижению жителей Калининградской области по РФ не препятствовали никакие барьеры, заявил президент России Владимир Путин на встрече РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:29

2024-09-18T19:29

2024-09-18T19:29

калининградская область

россия

владимир путин

алексей беспрозванных

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Нужно сделать всё, чтобы передвижению жителей Калининградской области по РФ не препятствовали никакие барьеры, заявил президент России Владимир Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС. "Нужно сделать всё для того, чтобы не было никаких барьеров в передвижении людей (из Калининградской области по России - ред.), нужно создавать условия для естественного экономического развития (области - ред.) как части экономического комплекса всей Российской Федерации", - сказал Путин, обращаясь к губернатору Калининградской области Алексею Беспрозванных. Президент добавил, что, несмотря на свое "анклавное состояние", Калининградская область должна чувствовать и жить общей жизнью страны по всем направлениям.

https://ria.ru/20240918/putin-1973497915.html

калининградская область

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калининградская область, россия, владимир путин, алексей беспрозванных, общество