https://ria.ru/20240918/putin-1973499103.html

Путин: необходима поддержка предпринимательских инициатив в регионах

Путин: необходима поддержка предпринимательских инициатив в регионах - РИА Новости, 18.09.2024

Путин: необходима поддержка предпринимательских инициатив в регионах

Президент России Владимир Путин заявил о важности поддержки в российских регионах успешных предпринимательских и высокотехнологичных инициатив, помощи... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:21

2024-09-18T19:21

2024-09-18T19:22

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности поддержки в российских регионах успешных предпринимательских и высокотехнологичных инициатив, помощи масштабированию на территории страны."Важно поддерживать успешные предпринимательские, в том числе высокотехнологичные инициативы. Там, где это необходимо, помогать их масштабированию, обмену лучшими практиками с другими регионами", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ.Кроме того, глава государства отметил важность содействия раскрытию научно-технологического и кадрового потенциала регионов.

россия

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2024

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россия, владимир путин