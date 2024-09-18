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Путин: необходима поддержка предпринимательских инициатив в регионах
Путин: необходима поддержка предпринимательских инициатив в регионах - РИА Новости, 18.09.2024
Путин: необходима поддержка предпринимательских инициатив в регионах
Президент России Владимир Путин заявил о важности поддержки в российских регионах успешных предпринимательских и высокотехнологичных инициатив, помощи... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:21
2024-09-18T19:21
2024-09-18T19:22
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности поддержки в российских регионах успешных предпринимательских и высокотехнологичных инициатив, помощи масштабированию на территории страны."Важно поддерживать успешные предпринимательские, в том числе высокотехнологичные инициативы. Там, где это необходимо, помогать их масштабированию, обмену лучшими практиками с другими регионами", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ.Кроме того, глава государства отметил важность содействия раскрытию научно-технологического и кадрового потенциала регионов.
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россия, владимир путин
Путин: необходима поддержка предпринимательских инициатив в регионах
Путин: высокотехнологичные инициативы в регионах важно поддерживать
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о важности поддержки в российских регионах успешных предпринимательских и высокотехнологичных инициатив, помощи масштабированию на территории страны.
"Важно поддерживать успешные предпринимательские, в том числе высокотехнологичные инициативы. Там, где это необходимо, помогать их масштабированию, обмену лучшими практиками с другими регионами", - сказал Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ.
Кроме того, глава государства отметил важность содействия раскрытию научно-технологического и кадрового потенциала регионов.