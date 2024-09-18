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Путин пообещал избранным главам регионов обсудить интересующие их вопросы - РИА Новости, 18.09.2024
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19:19 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973498740.html
Путин пообещал избранным главам регионов обсудить интересующие их вопросы
Путин пообещал избранным главам регионов обсудить интересующие их вопросы - РИА Новости, 18.09.2024
Путин пообещал избранным главам регионов обсудить интересующие их вопросы
Президент России Владимир Путин пообещал избранным главам регионов уделить им время для разговора об интересующих вопросах и проблемах. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:19
2024-09-18T19:19
политика
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал избранным главам регионов уделить им время для разговора об интересующих вопросах и проблемах. "Уважаемые коллеги, если есть необходимость и желание что-то обсудить, то пожалуйста. Если ничего такого текущего важного нет, то мы в обычной работе обязательно увидимся и поговорим по всем интересующим вас проблемам. Но если есть необходимость, можно воспользоваться сегодняшней ситуацией", - сказал российский лидер на встрече с избранными главами субъектов РФ.
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин пообещал избранным главам регионов обсудить интересующие их вопросы

Путин пообещал избранным главам регионов уделить время для обсуждения проблем

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал избранным главам регионов уделить им время для разговора об интересующих вопросах и проблемах.
"Уважаемые коллеги, если есть необходимость и желание что-то обсудить, то пожалуйста. Если ничего такого текущего важного нет, то мы в обычной работе обязательно увидимся и поговорим по всем интересующим вас проблемам. Но если есть необходимость, можно воспользоваться сегодняшней ситуацией", - сказал российский лидер на встрече с избранными главами субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин отметил важность вклада каждого региона в общую победу
дополняется ...
 
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