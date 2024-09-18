https://ria.ru/20240918/putin-1973498284.html

Путин назвал крымчан людьми особой закваски

Путин назвал крымчан людьми особой закваски - РИА Новости, 18.09.2024

Путин назвал крымчан людьми особой закваски

Президент России Владимир Путин Путин назвал крымчан людьми "особой закваски", отметив, что у них через поколение передается верность Отечеству и стойкость. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:17

2024-09-18T19:17

2024-09-18T19:17

общество

россия

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Путин назвал крымчан людьми "особой закваски", отметив, что у них через поколение передается верность Отечеству и стойкость. "Крымчане, как показала практика последних лет, наша новейшая совместная история, крымчане все-таки люди особой закваски. Чувствуется, что из поколения в поколение передается верность Отечеству и стойкость, невероятное мужество", - сказал Путин.

https://ria.ru/20240918/putin-1973494730.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, владимир путин