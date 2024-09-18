https://ria.ru/20240918/putin-1973498284.html
Путин назвал крымчан людьми особой закваски
Путин назвал крымчан людьми особой закваски - РИА Новости, 18.09.2024
Путин назвал крымчан людьми особой закваски
Президент России Владимир Путин Путин назвал крымчан людьми "особой закваски", отметив, что у них через поколение передается верность Отечеству и стойкость. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:17
2024-09-18T19:17
2024-09-18T19:17
общество
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Путин назвал крымчан людьми "особой закваски", отметив, что у них через поколение передается верность Отечеству и стойкость. "Крымчане, как показала практика последних лет, наша новейшая совместная история, крымчане все-таки люди особой закваски. Чувствуется, что из поколения в поколение передается верность Отечеству и стойкость, невероятное мужество", - сказал Путин.
https://ria.ru/20240918/putin-1973494730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал крымчан людьми особой закваски
Путин: крымчане — люди особой закваски, которым передается верность Отечеству