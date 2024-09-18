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Путин назвал крымчан людьми особой закваски - РИА Новости, 18.09.2024
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19:17 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973498284.html
Путин назвал крымчан людьми особой закваски
Путин назвал крымчан людьми особой закваски - РИА Новости, 18.09.2024
Путин назвал крымчан людьми особой закваски
Президент России Владимир Путин Путин назвал крымчан людьми "особой закваски", отметив, что у них через поколение передается верность Отечеству и стойкость. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:17
2024-09-18T19:17
общество
россия
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Путин назвал крымчан людьми "особой закваски", отметив, что у них через поколение передается верность Отечеству и стойкость. "Крымчане, как показала практика последних лет, наша новейшая совместная история, крымчане все-таки люди особой закваски. Чувствуется, что из поколения в поколение передается верность Отечеству и стойкость, невероятное мужество", - сказал Путин.
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин назвал крымчан людьми особой закваски

Путин: крымчане — люди особой закваски, которым передается верность Отечеству

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин Путин назвал крымчан людьми "особой закваски", отметив, что у них через поколение передается верность Отечеству и стойкость.
«
"Крымчане, как показала практика последних лет, наша новейшая совместная история, крымчане все-таки люди особой закваски. Чувствуется, что из поколения в поколение передается верность Отечеству и стойкость, невероятное мужество", - сказал Путин.
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