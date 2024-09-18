https://ria.ru/20240918/putin-1973498066.html

Путин поручил главам регионов контролировать реализацию нацпроектов

Путин поручил главам регионов контролировать реализацию нацпроектов - РИА Новости, 18.09.2024

Путин поручил главам регионов контролировать реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил избранным губернаторам держать на личном контроле мероприятия по реализации новых национальных проектов. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:15

2024-09-18T19:15

2024-09-18T19:15

россия

владимир путин

политика

нацпроекты

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С.-ПЕТЕРБУРГ 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил избранным губернаторам держать на личном контроле мероприятия по реализации новых национальных проектов. "Сейчас формируется облик новых национальных проектов - основных механизмов достижения масштабных стратегических целей, которые мы перед собой ставим. Успех их реализации будет в значительной степени зависеть от того, как выстроена работа в регионах. Вложенные ресурсы должны приносить максимальную пользу людям. Безусловно, рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, вы будете держать на личном контроле", - заявил Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.

https://ria.ru/20240918/putin-1973497278.html

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россия, владимир путин, политика, нацпроекты