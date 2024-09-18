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Путин поручил главам регионов контролировать реализацию нацпроектов - РИА Новости, 18.09.2024
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19:15 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973498066.html
Путин поручил главам регионов контролировать реализацию нацпроектов
Путин поручил главам регионов контролировать реализацию нацпроектов - РИА Новости, 18.09.2024
Путин поручил главам регионов контролировать реализацию нацпроектов
Президент России Владимир Путин поручил избранным губернаторам держать на личном контроле мероприятия по реализации новых национальных проектов. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:15
2024-09-18T19:15
россия
владимир путин
политика
нацпроекты
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С.-ПЕТЕРБУРГ 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил избранным губернаторам держать на личном контроле мероприятия по реализации новых национальных проектов. "Сейчас формируется облик новых национальных проектов - основных механизмов достижения масштабных стратегических целей, которые мы перед собой ставим. Успех их реализации будет в значительной степени зависеть от того, как выстроена работа в регионах. Вложенные ресурсы должны приносить максимальную пользу людям. Безусловно, рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, вы будете держать на личном контроле", - заявил Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
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россия, владимир путин, политика, нацпроекты
Россия, Владимир Путин, Политика, Нацпроекты
Путин поручил главам регионов контролировать реализацию нацпроектов

Путин поручил губернаторам держать на личном контроле реализацию нацпроектов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил избранным губернаторам держать на личном контроле мероприятия по реализации новых национальных проектов.
"Сейчас формируется облик новых национальных проектов - основных механизмов достижения масштабных стратегических целей, которые мы перед собой ставим. Успех их реализации будет в значительной степени зависеть от того, как выстроена работа в регионах. Вложенные ресурсы должны приносить максимальную пользу людям. Безусловно, рассчитываю, что все вопросы, связанные с реализацией нацпроектов, вы будете держать на личном контроле", - заявил Путин на встрече с избранными главами субъектов РФ в режиме ВКС.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин призвал создавать условия для открытия новых производств в регионах
Вчера, 19:09
 
РоссияВладимир ПутинПолитикаНацпроекты
 
 
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