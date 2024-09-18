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Дальний Восток необходимо развивать по максимуму, заявил Путин
Дальний Восток необходимо развивать по максимуму, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
Дальний Восток необходимо развивать по максимуму, заявил Путин
То, что было заложено в прошлом для развития Дальнего Востока, сейчас должно быть использовано по-максимуму, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:06
2024-09-18T19:06
2024-09-18T19:18
дальний восток
владимир путин
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С-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. То, что было заложено в прошлом для развития Дальнего Востока, сейчас должно быть использовано по-максимуму, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ."Конечно, то, что было заложено нашими предшественниками (в Дальний Восток - ред.) должно быть по-максимуму использовано для того, чтобы добиваться результатов", - сказал Путин.По словам президента, нужно создать предпосылки для развития Дальнего Востока в будущем."Всё для этого есть, мы и дальше будем сосредотачивать ресурсы на этом направлении", - добавил Путин.
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дальний восток, владимир путин, россия
Дальний Восток, Владимир Путин, Россия
Дальний Восток необходимо развивать по максимуму, заявил Путин
Путин: все, что имеется для развития Дальнего Востока, должно быть использовано
С-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. То, что было заложено в прошлом для развития Дальнего Востока, сейчас должно быть использовано по-максимуму, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ.
"Конечно, то, что было заложено нашими предшественниками (в Дальний Восток - ред.) должно быть по-максимуму использовано для того, чтобы добиваться результатов", - сказал Путин.
По словам президента, нужно создать предпосылки для развития Дальнего Востока в будущем.
"Всё для этого есть, мы и дальше будем сосредотачивать ресурсы на этом направлении", - добавил Путин.