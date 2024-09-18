https://ria.ru/20240918/putin-1973496259.html

Дальний Восток необходимо развивать по максимуму, заявил Путин

Дальний Восток необходимо развивать по максимуму, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024

Дальний Восток необходимо развивать по максимуму, заявил Путин

То, что было заложено в прошлом для развития Дальнего Востока, сейчас должно быть использовано по-максимуму, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:06

2024-09-18T19:06

2024-09-18T19:18

дальний восток

владимир путин

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0c/1972377105_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1bdce1104079c60a3410d3ab13b7bf24.jpg

С-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. То, что было заложено в прошлом для развития Дальнего Востока, сейчас должно быть использовано по-максимуму, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства в среду в Петербурге провел встречу с избранными главами субъектов РФ."Конечно, то, что было заложено нашими предшественниками (в Дальний Восток - ред.) должно быть по-максимуму использовано для того, чтобы добиваться результатов", - сказал Путин.По словам президента, нужно создать предпосылки для развития Дальнего Востока в будущем."Всё для этого есть, мы и дальше будем сосредотачивать ресурсы на этом направлении", - добавил Путин.

дальний восток

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

дальний восток, владимир путин, россия