https://ria.ru/20240918/putin-1973495251.html
Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин
Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин
Россия будет и дальше сосредотачивать ресурсы на развитии Дальнего Востока, добиваться результатов сегодня и создавать условия для дальнейшего развития, заявил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:03
2024-09-18T19:03
2024-09-18T19:22
россия
дальний восток
экономика
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176902_0:101:2865:1713_1920x0_80_0_0_5f5e11846cdf83c4d5431918e20c107f.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия будет и дальше сосредотачивать ресурсы на развитии Дальнего Востока, добиваться результатов сегодня и создавать условия для дальнейшего развития, заявил в среду президент России Владимир Путин."Недавно на Восточном экономическом форуме мы обсуждали перспективы развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности... Конечно, то, что было заложено нашими предшественниками, должно быть по максимуму использовано для того, чтобы добиваться результатов сегодня, особенно (повышения - ред.) уровня жизни людей, и создать предпосылки для развития в будущем. Все для этого есть. И мы и дальше будем ресурсы сосредотачивать на этом направлении", - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ.
https://ria.ru/20240918/putin-1973496733.html
россия
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944176902_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_b1013217510581c47a926c4118c39c23.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, экономика, владимир путин
Россия, Дальний Восток, Экономика, Владимир Путин
Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин
Путин: Россия будет сосредотачивать ресурсы на развитии Дальнего Востока