https://ria.ru/20240918/putin-1973495251.html

Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин

Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024

Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин

Россия будет и дальше сосредотачивать ресурсы на развитии Дальнего Востока, добиваться результатов сегодня и создавать условия для дальнейшего развития, заявил... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:03

2024-09-18T19:03

2024-09-18T19:22

россия

дальний восток

экономика

владимир путин

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия будет и дальше сосредотачивать ресурсы на развитии Дальнего Востока, добиваться результатов сегодня и создавать условия для дальнейшего развития, заявил в среду президент России Владимир Путин."Недавно на Восточном экономическом форуме мы обсуждали перспективы развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности... Конечно, то, что было заложено нашими предшественниками, должно быть по максимуму использовано для того, чтобы добиваться результатов сегодня, особенно (повышения - ред.) уровня жизни людей, и создать предпосылки для развития в будущем. Все для этого есть. И мы и дальше будем ресурсы сосредотачивать на этом направлении", - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ.

https://ria.ru/20240918/putin-1973496733.html

россия

дальний восток

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россия, дальний восток, экономика, владимир путин