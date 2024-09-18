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Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
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19:03 18.09.2024 (обновлено: 19:22 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973495251.html
Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин
Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин - РИА Новости, 18.09.2024
Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин
Россия будет и дальше сосредотачивать ресурсы на развитии Дальнего Востока, добиваться результатов сегодня и создавать условия для дальнейшего развития, заявил... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:03
2024-09-18T19:22
россия
дальний восток
экономика
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия будет и дальше сосредотачивать ресурсы на развитии Дальнего Востока, добиваться результатов сегодня и создавать условия для дальнейшего развития, заявил в среду президент России Владимир Путин."Недавно на Восточном экономическом форуме мы обсуждали перспективы развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности... Конечно, то, что было заложено нашими предшественниками, должно быть по максимуму использовано для того, чтобы добиваться результатов сегодня, особенно (повышения - ред.) уровня жизни людей, и создать предпосылки для развития в будущем. Все для этого есть. И мы и дальше будем ресурсы сосредотачивать на этом направлении", - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ.
https://ria.ru/20240918/putin-1973496733.html
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россия, дальний восток, экономика, владимир путин
Россия, Дальний Восток, Экономика, Владимир Путин
Россия сосредоточит ресурсы на развитии Дальнего Востока, заявил Путин

Путин: Россия будет сосредотачивать ресурсы на развитии Дальнего Востока

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Россия будет и дальше сосредотачивать ресурсы на развитии Дальнего Востока, добиваться результатов сегодня и создавать условия для дальнейшего развития, заявил в среду президент России Владимир Путин.
"Недавно на Восточном экономическом форуме мы обсуждали перспективы развития Дальнего Востока в целом и Хабаровского края в частности... Конечно, то, что было заложено нашими предшественниками, должно быть по максимуму использовано для того, чтобы добиваться результатов сегодня, особенно (повышения - ред.) уровня жизни людей, и создать предпосылки для развития в будущем. Все для этого есть. И мы и дальше будем ресурсы сосредотачивать на этом направлении", - сказал Путин во время встречи с избранными главами субъектов РФ.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Путин заявил о неисчерпаемых ресурсах в ДФО
Вчера, 19:09
 
РоссияДальний ВостокЭкономикаВладимир Путин
 
 
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