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Путин в среду может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 18.09.2024
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12:29 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putin-1973363106.html
Путин в среду может провести международный телефонный разговор
Путин в среду может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 18.09.2024
Путин в среду может провести международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в среду может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:29
2024-09-18T12:29
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также сегодня мы не исключаем международного телефонного разговора, мы будем вас оперативно о нем информировать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240918/putin-1973361389.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в среду может провести международный телефонный разговор

Песков не исключил международный телефонный разговор Путина в среду

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Также сегодня мы не исключаем международного телефонного разговора, мы будем вас оперативно о нем информировать", - сказал Песков журналистам.
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