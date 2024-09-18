https://ria.ru/20240918/putin-1973363106.html

Путин в среду может провести международный телефонный разговор

Путин в среду может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 18.09.2024

Путин в среду может провести международный телефонный разговор

Президент России Владимир Путин в среду может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:29

2024-09-18T12:29

2024-09-18T12:29

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также сегодня мы не исключаем международного телефонного разговора, мы будем вас оперативно о нем информировать", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240918/putin-1973361389.html

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2024

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россия, дмитрий песков, владимир путин