https://ria.ru/20240918/putin-1973363106.html
Путин в среду может провести международный телефонный разговор
Путин в среду может провести международный телефонный разговор - РИА Новости, 18.09.2024
Путин в среду может провести международный телефонный разговор
Президент России Владимир Путин в среду может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:29
2024-09-18T12:29
2024-09-18T12:29
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Также сегодня мы не исключаем международного телефонного разговора, мы будем вас оперативно о нем информировать", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240918/putin-1973361389.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин в среду может провести международный телефонный разговор
Песков не исключил международный телефонный разговор Путина в среду