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Путин проведет встречу с избранными главами регионов по видеосвязи - РИА Новости, 18.09.2024
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12:17 18.09.2024 (обновлено: 12:37 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/putin-1973359855.html
Путин проведет встречу с избранными главами регионов по видеосвязи
Путин проведет встречу с избранными главами регионов по видеосвязи - РИА Новости, 18.09.2024
Путин проведет встречу с избранными главами регионов по видеосвязи
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге по видеосвязи проведет встречу с избранными главами регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:17
2024-09-18T12:37
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге по видеосвязи проведет встречу с избранными главами регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает сегодня в Санкт-Петербурге. Сегодня президент проведет встречу с избранными главами субъектов России из Константиновского дворца в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с избранными главами регионов по видеосвязи

Путин проведет встречу с избранными главами регионов в режиме видеоконференции

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге по видеосвязи проведет встречу с избранными главами регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Путин работает сегодня в Санкт-Петербурге. Сегодня президент проведет встречу с избранными главами субъектов России из Константиновского дворца в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
Панорамный вид на Московский кремль и Москва-реку - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Кремле заявили об уверенной победе врио глав регионов на выборах
9 сентября, 12:37
 
РоссияВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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