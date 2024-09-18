https://ria.ru/20240918/putin-1973359855.html
Путин проведет встречу с избранными главами регионов по видеосвязи
Путин проведет встречу с избранными главами регионов по видеосвязи - РИА Новости, 18.09.2024
Путин проведет встречу с избранными главами регионов по видеосвязи
Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге по видеосвязи проведет встречу с избранными главами регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:17
2024-09-18T12:17
2024-09-18T12:37
россия
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге по видеосвязи проведет встречу с избранными главами регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает сегодня в Санкт-Петербурге. Сегодня президент проведет встречу с избранными главами субъектов России из Константиновского дворца в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240909/peskov-1971578260.html
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россия, владимир путин, дмитрий песков
Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с избранными главами регионов по видеосвязи
Путин проведет встречу с избранными главами регионов в режиме видеоконференции