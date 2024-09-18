https://ria.ru/20240918/putin-1973359855.html

Путин проведет встречу с избранными главами регионов по видеосвязи

Путин проведет встречу с избранными главами регионов по видеосвязи - РИА Новости, 18.09.2024

Путин проведет встречу с избранными главами регионов по видеосвязи

Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге по видеосвязи проведет встречу с избранными главами регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:17

2024-09-18T12:17

2024-09-18T12:37

россия

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге по видеосвязи проведет встречу с избранными главами регионов РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Путин работает сегодня в Санкт-Петербурге. Сегодня президент проведет встречу с избранными главами субъектов России из Константиновского дворца в режиме видеоконференции", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240909/peskov-1971578260.html

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россия, владимир путин, дмитрий песков