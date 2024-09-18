https://ria.ru/20240918/putilov-1973386865.html

Против начальника автобронетанковой службы ЦВО возбудили уголовное дело

Против начальника автобронетанковой службы ЦВО возбудили уголовное дело - РИА Новости, 18.09.2024

Против начальника автобронетанковой службы ЦВО возбудили уголовное дело

Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T13:34

2024-09-18T13:34

2024-09-18T13:34

следственный комитет россии (ск рф)

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россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения ГОЗ был заключен ряд госконтрактов на сумму свыше 140 миллионов рублей по ремонту и техобслуживанию военной автотехники с бизнесменом Чудиновым, их исполнение контролировал Путилов."В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей", - рассказали в СК.Подчеркивается, что Путилов задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, в рамках расследования дела "будет дана правовая оценка действиям взяткодателя".

https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия