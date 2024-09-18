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Против начальника автобронетанковой службы ЦВО возбудили уголовное дело - РИА Новости, 18.09.2024
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13:34 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/putilov-1973386865.html
Против начальника автобронетанковой службы ЦВО возбудили уголовное дело
Против начальника автобронетанковой службы ЦВО возбудили уголовное дело - РИА Новости, 18.09.2024
Против начальника автобронетанковой службы ЦВО возбудили уголовное дело
Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:34
2024-09-18T13:34
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ."Возбуждено уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения ГОЗ был заключен ряд госконтрактов на сумму свыше 140 миллионов рублей по ремонту и техобслуживанию военной автотехники с бизнесменом Чудиновым, их исполнение контролировал Путилов."В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей", - рассказали в СК.Подчеркивается, что Путилов задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, в рамках расследования дела "будет дана правовая оценка действиям взяткодателя".
https://ria.ru/20240916/minoborony-1972953099.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, россия
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Россия
Против начальника автобронетанковой службы ЦВО возбудили уголовное дело

Против начальника автобронетанковой службы ЦВО Путилова возбудили уголовное дело

© Фото : соцсетиДенис Путилов
Денис Путилов - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : соцсети
Денис Путилов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере против начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, сообщили РИА Новости в пресс-службе СК РФ.
"Возбуждено уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Офицеры Минобороны признались во взятках
16 сентября, 13:37
По данным следствия, в 2023 году Минобороны России в рамках исполнения ГОЗ был заключен ряд госконтрактов на сумму свыше 140 миллионов рублей по ремонту и техобслуживанию военной автотехники с бизнесменом Чудиновым, их исполнение контролировал Путилов.
"В целях ослабления контроля, получения иных привилегий и преференций при исполнении государственного оборонного заказа, а также заключения в дальнейшем новых контрактов Путилов получил взятку от представителя ИП Чудинова в сумме 10 миллионов рублей", - рассказали в СК.
Подчеркивается, что Путилов задержан, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Кроме того, в рамках расследования дела "будет дана правовая оценка действиям взяткодателя".
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