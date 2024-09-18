https://ria.ru/20240918/promploschadki-1973288144.html

Москва помогает компаниям открывать новые промышленные площадки

Москва помогает компаниям открывать новые промышленные площадки - РИА Новости, 18.09.2024

Москва помогает компаниям открывать новые промышленные площадки

Столичный промышленный сектор каждый год показывает положительную динамику по росту производственных площадей: только в прошлом году было введено больше, чем... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:14

2024-09-18T09:14

2024-09-18T09:14

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

анатолий гарбузов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973288006_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_9bfaf7cf6c5f75d4f7a6bc9d14825f5f.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Столичный промышленный сектор каждый год показывает положительную динамику по росту производственных площадей: только в прошлом году было введено больше, чем суммарно за предыдущие пять лет, заявил в среду министр правительства столицы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.Он добавил, что в 2024 году тенденция сохраняется: компании открывают новые заводы, в том числе на территории ОЭЗ "Технополис Москва"."Ежегодно в Москве открывается 40–50 средних и крупных заводов, а также около ста малых. Это стало возможным в том числе благодаря созданному в столице инвестиционному климату. Предприятия могут рассчитывать на меры поддержки от города и полное содействие в создании новых площадок. Так, например, в ОЭЗ “Технополис Москва” благодаря ранее начатым проектам медицинских и фармацевтических компаний площадь производств уже превысила 300 тысяч квадратных метров", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.Отмечается, что на сегодняшний день более 40 медицинских и фармацевтических компаний работают в ОЭЗ "Технополис Москва". Это 3,2 тысячи рабочих мест и более 51 миллиарда рублей инвестиций в развитие высокотехнологичных производств. Число предприятий этой отрасли ОЭЗ столицы постоянно растет. Только за первые шесть месяцев года три крупные фармацевтические компании вошли в ОЭЗ с намерением создать на ее территории масштабные биотехнологические производства, общей площадью примерно 55 тысяч "квадратов".Из работающих предприятий медицинской отрасли ОЭЗ Москвы крупнейшими являются "Велфарм-М" – свыше 33,5 тысячи квадратных метров и "Биокад" – почти 43 тысячи квадратных метров. Эти компании-резиденты выпускают жизненно важную лекарственную продукцию, в том числе в рамках офсетных контрактов. По итогам II квартала этого года общий объем произведенной ими продукции превысил 1,7 миллиарда рублей.Кроме того, потенциальных инвесторов, которые рассматривают столичный ОЭЗ для размещения своих производств, привлекают готовая современная инфраструктура, транспортная доступность, возможность промышленной кооперации, широкий пакет налоговых преференций для резидентов.Сэкономленные за счет налоговых и таможенных преференций средства предприятия инвестируют в расширение объемов производства, разработку и запуск новых высокотехнологичных решений. Например, компании на десять лет освобождаются от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль составляет два процента вместо 20 процентов. Это обеспечивает более легкий старт инвестпроектов за счет снижения издержек на их реализацию.Компании расширяются не только в ОЭЗ. Так, столичный производитель зарядных станций для электротранспорта Rewatt увеличил производственную площадку, что позволит почти в 20 раз нарастить выпуск продукции – до 20 тысяч зарядных станций в год.По словам коммерческого директора компании Артема Тихонова, на предприятии пересмотрели подход к производству и создали новую площадку. Она позволит не только кратно увеличить выпуск продукции, но и в целом обеспечить развитие научно-технического потенциала завода.Кроме того, компания по производству спортивной одежды и экипировки "Ветер Спорт" нарастила свои производственные мощности и запустила вторую фабрику полного цикла, что позволит увеличить выпуск продукции не менее, чем в 3,5 раза.В свою очередь, главный исполнительный директор компании Антон Иванов заявил, что основной задачей при открытии новой производственной площадки, помимо увеличения объема производства, является внедрение новых производственных технологий, необходимых для выпуска спортивной одежды для бега, велоспорта, триатлона и фитнеса, качество которой будет соответствовать лидерам мирового рынка.По поручению столичного градоначальника Сергея Собянина в Москве реализуется комплекс мер, направленных на повышение инвестиционной привлекательности города и развитие производств.На территории Москвы созданы комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Столичные предприниматели могут воспользоваться свыше 20 системными мерами поддержки от властей Москвы. Среди них — целевые займы и субсидии. Разработан также ряд антикризисных инструментов. Москва – это город с развитым производством. Здесь работает свыше 4,2 тысячи промышленных компаний, на которых трудятся 725 тысяч сотрудников.Ранее Гарбузов сообщил, что Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства уже более 12 лет работает в столице. Он оказывает финансовую помощь различным предприятиям для строительства технопарков, закупки нового оборудования и выхода на экспортные рынки.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, анатолий гарбузов