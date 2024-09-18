https://ria.ru/20240918/prokuratura-1973503305.html

Прокуратура проконтролирует расследование пожара в санатории в Подмосковье

Прокуратура проконтролирует расследование пожара в санатории в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2024

Прокуратура проконтролирует расследование пожара в санатории в Подмосковье

Прокуратура взяла на контроль установление причины пожара на территории санатория в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T19:49

2024-09-18T19:49

2024-09-18T19:49

происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль установление причины пожара на территории санатория в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила прокуратура региона. Ранее экстренные службы сообщили, что кровля спортзала горит на площади тысячи квадратных метров на территории санатория в Сергиево-Посадском городском округе, эвакуация не проводится. "Прокуратура контролирует установление причин пожара на территории санатория в Сергиево-Посадском городском округе", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что в настоящий момент идет тушение пожара, его причины будут установлены в ходе проверки по результатам пожарно-технической экспертизы.

https://ria.ru/20240918/pozhar-1973491637.html

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), россия