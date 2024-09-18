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Прокуратура проконтролирует расследование пожара в санатории в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2024
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19:49 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/prokuratura-1973503305.html
Прокуратура проконтролирует расследование пожара в санатории в Подмосковье
Прокуратура проконтролирует расследование пожара в санатории в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2024
Прокуратура проконтролирует расследование пожара в санатории в Подмосковье
Прокуратура взяла на контроль установление причины пожара на территории санатория в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T19:49
2024-09-18T19:49
происшествия
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль установление причины пожара на территории санатория в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила прокуратура региона. Ранее экстренные службы сообщили, что кровля спортзала горит на площади тысячи квадратных метров на территории санатория в Сергиево-Посадском городском округе, эвакуация не проводится. "Прокуратура контролирует установление причин пожара на территории санатория в Сергиево-Посадском городском округе", - говорится в сообщении. Ведомство уточняет, что в настоящий момент идет тушение пожара, его причины будут установлены в ходе проверки по результатам пожарно-технической экспертизы.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Прокуратура проконтролирует расследование пожара в санатории в Подмосковье

Прокуратура взяла на контроль установление причины пожара в Сергиевом Посаде

© МЧС Московской области/TelegramМесто пожара в санатории "Загорские Дали" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области
Место пожара в санатории Загорские Дали в Сергиево-Посадском городском округе Московской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© МЧС Московской области/Telegram
Место пожара в санатории "Загорские Дали" в Сергиево-Посадском городском округе Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль установление причины пожара на территории санатория в Сергиево-Посадском городском округе, сообщила прокуратура региона.
Ранее экстренные службы сообщили, что кровля спортзала горит на площади тысячи квадратных метров на территории санатория в Сергиево-Посадском городском округе, эвакуация не проводится.
"Прокуратура контролирует установление причин пожара на территории санатория в Сергиево-Посадском городском округе", - говорится в сообщении.
Ведомство уточняет, что в настоящий момент идет тушение пожара, его причины будут установлены в ходе проверки по результатам пожарно-технической экспертизы.
Место пожара в санатории Загорские Дали в Сергиево-Посадском городском округе Московской области. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
В подмосковном санатории загорелась кровля спортзала
Вчера, 18:47
 
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