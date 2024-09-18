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В России запустили систему сертификации вегетарианской продукции - РИА Новости, 18.09.2024
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05:24 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/produktsiya-1973310244.html
В России запустили систему сертификации вегетарианской продукции
В России запустили систему сертификации вегетарианской продукции - РИА Новости, 18.09.2024
В России запустили систему сертификации вегетарианской продукции
Национальная система сертификации вегетарианской продукции запущена в России - она необходима, потому что в 2022 году иностранные органы перестали проводить... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T05:24
2024-09-18T05:24
россия
елена саратцева
роскачество
сша
экономика
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Национальная система сертификации вегетарианской продукции запущена в России - она необходима, потому что в 2022 году иностранные органы перестали проводить сертификацию и инспекционный контроль российских производителей такой продукции, рассказали РИА Новости в Роскачестве. На международном рынке продукты на растительной основе являются отдельным, выделенным в самостоятельную группу видом пищевой продукции, для них утвержден стандарт ISO 23662:2021. Этот стандарт закрепляет определения и технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, подходящих для вегетарианцев или веганов. "Российские производители вегетарианской продукции стали активно проходить сертификацию в органах по сертификации Евросоюза и США. Однако в середине 2022 года иностранные органы перестали проводить сертификацию и инспекционный контроль предприятий из России… В связи с этой тенденцией в 2024 году в России был разработан национальный стандарт на вегетарианскую продукцию, гармонизированный с международными требованиями, а летом 2024 года на базе Роскачества создан и сегодня получил аккредитацию подведомственный орган по сертификации "Роскачество - Веган", - сказали в Роскачестве. Проверенная продукция будет обозначаться специальным знаком - зеленая буква "Р" с листком в зеленом пятиугольнике. В Роскачестве добавили, что впоследствии знак может быть изменен в результате маркетинговых исследований. Новый сертификат будет удостоверять то, что товар соответствует требованиям и принципам вегетарианства. Российские производители смогут выйти на глобальный рынок с товарами, которые будут отвечать международным стандартам качества и безопасности для вегетарианцев и веганов. "Уже успешно работают органы по сертификации в сфере ХАССП, органической, халяльной, зеленой продукции и услуг, органы по классификации и сертификации гостиниц. После ухода иностранных систем сертификации веганской продукции из России, было принято решение о создании российской независимой инфраструктуры сертификации на базе Роскачества… Это даст возможность потребителям быть уверенными в заявленных характеристиках товаров", - прокомментировала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Орган "Роскачество - Веган" уже получил первые заявки на сертификацию, процесс проверки предприятий-производителей запущен.
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россия, елена саратцева, роскачество, сша, экономика
Россия, Елена Саратцева, Роскачество, США, Экономика
В России запустили систему сертификации вегетарианской продукции

Роскачество запустило в стране нацсистему сертификации вегетарианской продукции

© Depositphotos.com / liliportfolioВегетарианская еда
Вегетарианская еда - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Depositphotos.com / liliportfolio
Вегетарианская еда. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Национальная система сертификации вегетарианской продукции запущена в России - она необходима, потому что в 2022 году иностранные органы перестали проводить сертификацию и инспекционный контроль российских производителей такой продукции, рассказали РИА Новости в Роскачестве.
На международном рынке продукты на растительной основе являются отдельным, выделенным в самостоятельную группу видом пищевой продукции, для них утвержден стандарт ISO 23662:2021. Этот стандарт закрепляет определения и технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, подходящих для вегетарианцев или веганов.
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"Российские производители вегетарианской продукции стали активно проходить сертификацию в органах по сертификации Евросоюза и США. Однако в середине 2022 года иностранные органы перестали проводить сертификацию и инспекционный контроль предприятий из России… В связи с этой тенденцией в 2024 году в России был разработан национальный стандарт на вегетарианскую продукцию, гармонизированный с международными требованиями, а летом 2024 года на базе Роскачества создан и сегодня получил аккредитацию подведомственный орган по сертификации "Роскачество - Веган", - сказали в Роскачестве.
Проверенная продукция будет обозначаться специальным знаком - зеленая буква "Р" с листком в зеленом пятиугольнике. В Роскачестве добавили, что впоследствии знак может быть изменен в результате маркетинговых исследований.
Новый сертификат будет удостоверять то, что товар соответствует требованиям и принципам вегетарианства. Российские производители смогут выйти на глобальный рынок с товарами, которые будут отвечать международным стандартам качества и безопасности для вегетарианцев и веганов.
"Уже успешно работают органы по сертификации в сфере ХАССП, органической, халяльной, зеленой продукции и услуг, органы по классификации и сертификации гостиниц. После ухода иностранных систем сертификации веганской продукции из России, было принято решение о создании российской независимой инфраструктуры сертификации на базе Роскачества… Это даст возможность потребителям быть уверенными в заявленных характеристиках товаров", - прокомментировала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Орган "Роскачество - Веган" уже получил первые заявки на сертификацию, процесс проверки предприятий-производителей запущен.
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