https://ria.ru/20240918/produktsiya-1973310244.html

В России запустили систему сертификации вегетарианской продукции

В России запустили систему сертификации вегетарианской продукции - РИА Новости, 18.09.2024

В России запустили систему сертификации вегетарианской продукции

Национальная система сертификации вегетарианской продукции запущена в России - она необходима, потому что в 2022 году иностранные органы перестали проводить... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T05:24

2024-09-18T05:24

2024-09-18T05:24

россия

елена саратцева

роскачество

сша

экономика

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Национальная система сертификации вегетарианской продукции запущена в России - она необходима, потому что в 2022 году иностранные органы перестали проводить сертификацию и инспекционный контроль российских производителей такой продукции, рассказали РИА Новости в Роскачестве. На международном рынке продукты на растительной основе являются отдельным, выделенным в самостоятельную группу видом пищевой продукции, для них утвержден стандарт ISO 23662:2021. Этот стандарт закрепляет определения и технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, подходящих для вегетарианцев или веганов. "Российские производители вегетарианской продукции стали активно проходить сертификацию в органах по сертификации Евросоюза и США. Однако в середине 2022 года иностранные органы перестали проводить сертификацию и инспекционный контроль предприятий из России… В связи с этой тенденцией в 2024 году в России был разработан национальный стандарт на вегетарианскую продукцию, гармонизированный с международными требованиями, а летом 2024 года на базе Роскачества создан и сегодня получил аккредитацию подведомственный орган по сертификации "Роскачество - Веган", - сказали в Роскачестве. Проверенная продукция будет обозначаться специальным знаком - зеленая буква "Р" с листком в зеленом пятиугольнике. В Роскачестве добавили, что впоследствии знак может быть изменен в результате маркетинговых исследований. Новый сертификат будет удостоверять то, что товар соответствует требованиям и принципам вегетарианства. Российские производители смогут выйти на глобальный рынок с товарами, которые будут отвечать международным стандартам качества и безопасности для вегетарианцев и веганов. "Уже успешно работают органы по сертификации в сфере ХАССП, органической, халяльной, зеленой продукции и услуг, органы по классификации и сертификации гостиниц. После ухода иностранных систем сертификации веганской продукции из России, было принято решение о создании российской независимой инфраструктуры сертификации на базе Роскачества… Это даст возможность потребителям быть уверенными в заявленных характеристиках товаров", - прокомментировала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Орган "Роскачество - Веган" уже получил первые заявки на сертификацию, процесс проверки предприятий-производителей запущен.

https://ria.ru/20240802/vebinar-1963635840.html

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россия, елена саратцева, роскачество, сша, экономика