https://ria.ru/20240918/priangarja-1973465607.html

В Приангарье льготники смогут получать компенсацию за покупку дров

В Приангарье льготники смогут получать компенсацию за покупку дров - РИА Новости, 18.09.2024

В Приангарье льготники смогут получать компенсацию за покупку дров

Льготные категории граждан в Иркутской области смогут получать ежемесячную выплату в твердой установленной сумме при покупке дров для домов с печным отоплением, РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:19

2024-09-18T17:19

2024-09-18T17:19

иркутская область

игорь кобзев

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ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Льготные категории граждан в Иркутской области смогут получать ежемесячную выплату в твердой установленной сумме при покупке дров для домов с печным отоплением, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Правительство Иркутской области и депутаты законодательного собрания совместно с мэрами муниципальных образований разработали проект закона о предоставлении мер соцподдержки льготникам, которые покупают дрова или уголь для печного отопления. Согласно федеральному законодательству, льготные категории граждан, чтобы получить компенсацию за приобретенное топлива для частных домов, обязаны предоставлять подтверждающие документы. Однако не во всех муниципальных образованиях есть официальные поставщики дров или угля. Поэтому получить компенсацию, положенную по закону, льготник не может. "Подготовленный законопроект предусматривает установление с 1 января 2024 года для областных льготников нормы, предполагающей выбор – получать ежемесячную выплату в твердой установленной сумме или получать компенсацию затрат на приобретение твердого топлива. Мера будет доступна по всей территории Иркутской области", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, это важная законодательная инициатива, так как во многих муниципалитетах существует проблема с обеспечением дровами из-за отсутствия официальных поставщиков. Теперь у жителей появится возможность получения конкретной суммы из бюджета для оплаты твердого топлива. Всего получателями такой меры соцподдержки в регионе являются около 74 тысяч жителей. В соответствии с федеральным законодательством, это инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, чернобыльцы, ветераны боевых действий. Областными законами льготы предусмотрены ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, имеющим статус "дети войны".

https://ria.ru/20240719/irkutsk-1960739234.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь кобзев