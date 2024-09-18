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В Приангарье льготники смогут получать компенсацию за покупку дров - РИА Новости, 18.09.2024
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Иркутская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Иркутская область
 
17:19 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/priangarja-1973465607.html
В Приангарье льготники смогут получать компенсацию за покупку дров
В Приангарье льготники смогут получать компенсацию за покупку дров - РИА Новости, 18.09.2024
В Приангарье льготники смогут получать компенсацию за покупку дров
Льготные категории граждан в Иркутской области смогут получать ежемесячную выплату в твердой установленной сумме при покупке дров для домов с печным отоплением, РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:19
2024-09-18T17:19
иркутская область
игорь кобзев
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ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Льготные категории граждан в Иркутской области смогут получать ежемесячную выплату в твердой установленной сумме при покупке дров для домов с печным отоплением, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Правительство Иркутской области и депутаты законодательного собрания совместно с мэрами муниципальных образований разработали проект закона о предоставлении мер соцподдержки льготникам, которые покупают дрова или уголь для печного отопления. Согласно федеральному законодательству, льготные категории граждан, чтобы получить компенсацию за приобретенное топлива для частных домов, обязаны предоставлять подтверждающие документы. Однако не во всех муниципальных образованиях есть официальные поставщики дров или угля. Поэтому получить компенсацию, положенную по закону, льготник не может. "Подготовленный законопроект предусматривает установление с 1 января 2024 года для областных льготников нормы, предполагающей выбор – получать ежемесячную выплату в твердой установленной сумме или получать компенсацию затрат на приобретение твердого топлива. Мера будет доступна по всей территории Иркутской области", - говорится в сообщении. По словам Игоря Кобзева, это важная законодательная инициатива, так как во многих муниципалитетах существует проблема с обеспечением дровами из-за отсутствия официальных поставщиков. Теперь у жителей появится возможность получения конкретной суммы из бюджета для оплаты твердого топлива. Всего получателями такой меры соцподдержки в регионе являются около 74 тысяч жителей. В соответствии с федеральным законодательством, это инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, чернобыльцы, ветераны боевых действий. Областными законами льготы предусмотрены ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, имеющим статус "дети войны".
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игорь кобзев
Иркутская область, Игорь Кобзев

В Приангарье льготники смогут получать компенсацию за покупку дров

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкДрова
Дрова - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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Дрова
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ИРКУТСК, 18 сен - РИА Новости. Льготные категории граждан в Иркутской области смогут получать ежемесячную выплату в твердой установленной сумме при покупке дров для домов с печным отоплением, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.
Правительство Иркутской области и депутаты законодательного собрания совместно с мэрами муниципальных образований разработали проект закона о предоставлении мер соцподдержки льготникам, которые покупают дрова или уголь для печного отопления. Согласно федеральному законодательству, льготные категории граждан, чтобы получить компенсацию за приобретенное топлива для частных домов, обязаны предоставлять подтверждающие документы. Однако не во всех муниципальных образованиях есть официальные поставщики дров или угля. Поэтому получить компенсацию, положенную по закону, льготник не может.
"Подготовленный законопроект предусматривает установление с 1 января 2024 года для областных льготников нормы, предполагающей выбор – получать ежемесячную выплату в твердой установленной сумме или получать компенсацию затрат на приобретение твердого топлива. Мера будет доступна по всей территории Иркутской области", - говорится в сообщении.
По словам Игоря Кобзева, это важная законодательная инициатива, так как во многих муниципалитетах существует проблема с обеспечением дровами из-за отсутствия официальных поставщиков. Теперь у жителей появится возможность получения конкретной суммы из бюджета для оплаты твердого топлива.
Всего получателями такой меры соцподдержки в регионе являются около 74 тысяч жителей. В соответствии с федеральным законодательством, это инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, чернобыльцы, ветераны боевых действий. Областными законами льготы предусмотрены ветеранам труда, труженикам тыла, гражданам, имеющим статус "дети войны".
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Иркутская областьИгорь Кобзев
 
 
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