https://ria.ru/20240918/pozhar-1973491637.html

В подмосковном санатории загорелась кровля спортзала

В подмосковном санатории загорелась кровля спортзала - РИА Новости, 18.09.2024

В подмосковном санатории загорелась кровля спортзала

Кровля спортзала горит на площади 1 тысяче "квадратов" на территории подмосковного санатория, эвакуация не проводится, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:47

2024-09-18T18:47

2024-09-18T19:40

россия

происшествия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кровля спортзала горит на площади 1 тысяче "квадратов" на территории подмосковного санатория, эвакуация не проводится, сообщают экстренные службы."Сергиево-Посадский городской округ, санаторий "Загорские Дали", горит кровля спортзала. Площадь горения 1 тысяча квадратных метров, характеристика здания уточняется, эвакуация не проводится", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240913/pozhar-1972421777.html

россия

московская область (подмосковье)

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россия, происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)