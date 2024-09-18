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В подмосковном санатории загорелась кровля спортзала
В подмосковном санатории загорелась кровля спортзала - РИА Новости, 18.09.2024
В подмосковном санатории загорелась кровля спортзала
Кровля спортзала горит на площади 1 тысяче "квадратов" на территории подмосковного санатория, эвакуация не проводится, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:47
2024-09-18T18:47
2024-09-18T19:40
россия
происшествия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Кровля спортзала горит на площади 1 тысяче "квадратов" на территории подмосковного санатория, эвакуация не проводится, сообщают экстренные службы."Сергиево-Посадский городской округ, санаторий "Загорские Дали", горит кровля спортзала. Площадь горения 1 тысяча квадратных метров, характеристика здания уточняется, эвакуация не проводится", - говорится в сообщении.
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россия, происшествия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Происшествия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном санатории загорелась кровля спортзала
Кровля спортзала горит на площади тысячи "квадратов" в подмосковном санатории