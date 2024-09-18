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Крупный пожар в Уссурийске локализовали - РИА Новости, 18.09.2024
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12:54 18.09.2024 (обновлено: 12:56 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/pozhar-1973371246.html
Крупный пожар в Уссурийске локализовали
Крупный пожар в Уссурийске локализовали - РИА Новости, 18.09.2024
Крупный пожар в Уссурийске локализовали
Пожар в Уссурийске локализован на трех тысячах "квадратов", погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:54
2024-09-18T12:56
происшествия
уссурийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар в Уссурийске локализован на трех тысячах "квадратов", погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на 3000 квадратных метров. Группировка сил и средств, задействованная в тушении складов в Уссурийске, увеличена до 100 человек и 26 единиц техники", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что пожар осложняется высокой пожарной нагрузкой горящих складов. Как рассказали в МЧС на складах находятся лакокрасочные жидкости и малолитражные газовые баллоны.По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973264032.html
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уссурийск
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происшествия, уссурийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар в Уссурийске локализовали

Пожар в Уссурийске локализовали на трех тысячах квадратных метрах

© Прокуратура Приморского краяМесто пожара на складе в Уссурийске
Место пожара на складе в Уссурийске - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Прокуратура Приморского края
Место пожара на складе в Уссурийске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар в Уссурийске локализован на трех тысячах "квадратов", погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар локализован на 3000 квадратных метров. Группировка сил и средств, задействованная в тушении складов в Уссурийске, увеличена до 100 человек и 26 единиц техники", - говорится в сообщении.
Ликвидация природного пожара в селе Ямное в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В воронежском селе Ямное потушили пожар
17 сентября, 19:36
Подчеркивается, что пожар осложняется высокой пожарной нагрузкой горящих складов. Как рассказали в МЧС на складах находятся лакокрасочные жидкости и малолитражные газовые баллоны.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
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ПроисшествияУссурийскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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