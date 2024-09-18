https://ria.ru/20240918/pozhar-1973371246.html
Крупный пожар в Уссурийске локализовали
Крупный пожар в Уссурийске локализовали - РИА Новости, 18.09.2024
Крупный пожар в Уссурийске локализовали
Пожар в Уссурийске локализован на трех тысячах "квадратов", погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:54
2024-09-18T12:54
2024-09-18T12:56
происшествия
уссурийск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар в Уссурийске локализован на трех тысячах "квадратов", погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на 3000 квадратных метров. Группировка сил и средств, задействованная в тушении складов в Уссурийске, увеличена до 100 человек и 26 единиц техники", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что пожар осложняется высокой пожарной нагрузкой горящих складов. Как рассказали в МЧС на складах находятся лакокрасочные жидкости и малолитражные газовые баллоны.По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240917/pozhar-1973264032.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, уссурийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Уссурийск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Крупный пожар в Уссурийске локализовали
Пожар в Уссурийске локализовали на трех тысячах квадратных метрах