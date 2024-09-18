https://ria.ru/20240918/pozhar-1973371246.html

Крупный пожар в Уссурийске локализовали

Крупный пожар в Уссурийске локализовали - РИА Новости, 18.09.2024

Крупный пожар в Уссурийске локализовали

Пожар в Уссурийске локализован на трех тысячах "квадратов", погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:54

2024-09-18T12:54

2024-09-18T12:56

происшествия

уссурийск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар в Уссурийске локализован на трех тысячах "квадратов", погибших и пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Пожар локализован на 3000 квадратных метров. Группировка сил и средств, задействованная в тушении складов в Уссурийске, увеличена до 100 человек и 26 единиц техники", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что пожар осложняется высокой пожарной нагрузкой горящих складов. Как рассказали в МЧС на складах находятся лакокрасочные жидкости и малолитражные газовые баллоны.По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240917/pozhar-1973264032.html

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уссурийск

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, уссурийск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)