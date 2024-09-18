https://ria.ru/20240918/pozhar-1973306927.html

В Торопце после падения обломков БПЛА начался пожар

В Торопце после падения обломков БПЛА начался пожар - РИА Новости, 18.09.2024

В Торопце после падения обломков БПЛА начался пожар

Пожар начался в Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА при отражении атаки силами ПВО, сообщает правительство региона со ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T03:43

2024-09-18T03:43

2024-09-18T03:56

специальная военная операция на украине

тверская область

россия

игорь руденя

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903828089_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_b28e5bb9c430377d6fa3bc598dc605f0.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар начался в Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА при отражении атаки силами ПВО, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю."В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы", - приводит слова Рудени правительство области в своем Telegram-канале.Ведутся работы по локализации пожара, ситуация находится на контроле.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.

https://ria.ru/20240918/smolenskaya_oblast-1973304114.html

тверская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверская область, россия, игорь руденя, происшествия