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В Торопце после падения обломков БПЛА начался пожар
В Торопце после падения обломков БПЛА начался пожар - РИА Новости, 18.09.2024
В Торопце после падения обломков БПЛА начался пожар
Пожар начался в Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА при отражении атаки силами ПВО, сообщает правительство региона со ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:43
2024-09-18T03:43
2024-09-18T03:56
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тверская область
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар начался в Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА при отражении атаки силами ПВО, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю."В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы", - приводит слова Рудени правительство области в своем Telegram-канале.Ведутся работы по локализации пожара, ситуация находится на контроле.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
https://ria.ru/20240918/smolenskaya_oblast-1973304114.html
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тверская область, россия, игорь руденя, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Происшествия
В Торопце после падения обломков БПЛА начался пожар
В Торопце Тверской области после падения обломков БПЛА начался пожар