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В Торопце после падения обломков БПЛА начался пожар - РИА Новости, 18.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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03:43 18.09.2024 (обновлено: 03:56 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/pozhar-1973306927.html
В Торопце после падения обломков БПЛА начался пожар
В Торопце после падения обломков БПЛА начался пожар - РИА Новости, 18.09.2024
В Торопце после падения обломков БПЛА начался пожар
Пожар начался в Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА при отражении атаки силами ПВО, сообщает правительство региона со ссылкой на... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T03:43
2024-09-18T03:56
специальная военная операция на украине
тверская область
россия
игорь руденя
происшествия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар начался в Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА при отражении атаки силами ПВО, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю."В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы", - приводит слова Рудени правительство области в своем Telegram-канале.Ведутся работы по локализации пожара, ситуация находится на контроле.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
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тверская область, россия, игорь руденя, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Тверская область, Россия, Игорь Руденя, Происшествия
В Торопце после падения обломков БПЛА начался пожар

В Торопце Тверской области после падения обломков БПЛА начался пожар

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Пожар начался в Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА при отражении атаки силами ПВО, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Игоря Руденю.
«
"В Торопце Тверской области в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар, на место выехали все экстренные службы", - приводит слова Рудени правительство области в своем Telegram-канале.
Ведутся работы по локализации пожара, ситуация находится на контроле.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов.
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Специальная военная операция на УкраинеТверская областьРоссияИгорь РуденяПроисшествия
 
 
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