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При тушении пожара на автосервисе в Ярославле пострадали четыре спасателя - РИА Новости, 18.09.2024
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01:02 18.09.2024 (обновлено: 10:46 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/pozhar-1973300599.html
При тушении пожара на автосервисе в Ярославле пострадали четыре спасателя
При тушении пожара на автосервисе в Ярославле пострадали четыре спасателя - РИА Новости, 18.09.2024
При тушении пожара на автосервисе в Ярославле пострадали четыре спасателя
Четыре спасателя пострадали при тушении пожара в Ярославле, где горит автосервис и произошла разгерметизация газового баллона, сообщает МЧС России в... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T01:02
2024-09-18T10:46
ярославль
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Четыре спасателя пострадали при тушении пожара в Ярославле, где горит автосервис и произошла разгерметизация газового баллона, сообщает МЧС России в Telegram-канале.Вечером во вторник в ГУМЧС по региону сообщили РИА Новости, что на улице Механизаторов, 16а, загорелось одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров на всей его площади, предварительно, это был склад, а горели покрышки и ГСМ. Дым от пожара был виден издалека. Живущие поблизости ярославцы жаловались в соцсетях на едкий запах. Позднее пожар локализовали на площади 450 квадратных метров, а открытое горение ликвидировали."В Ярославле загорелся автосервис. На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. К сожалению, четверо огнеборцев травмировались. Пожарные госпитализированы", — говорится в сообщении.
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ярославль, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Ярославль, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
При тушении пожара на автосервисе в Ярославле пострадали четыре спасателя

При пожаре в Ярославле, где загорелся автосервис, пострадали четыре спасателя

© МЧС России/TelegramМесто пожара в автосервисе в Ярославле. 18 сентября 2024
Место пожара в автосервисе в Ярославле. 18 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в автосервисе в Ярославле. 18 сентября 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Четыре спасателя пострадали при тушении пожара в Ярославле, где горит автосервис и произошла разгерметизация газового баллона, сообщает МЧС России в Telegram-канале.
Вечером во вторник в ГУМЧС по региону сообщили РИА Новости, что на улице Механизаторов, 16а, загорелось одноэтажное здание размерами 30 на 15 метров на всей его площади, предварительно, это был склад, а горели покрышки и ГСМ. Дым от пожара был виден издалека. Живущие поблизости ярославцы жаловались в соцсетях на едкий запах. Позднее пожар локализовали на площади 450 квадратных метров, а открытое горение ликвидировали.
"В Ярославле загорелся автосервис. На месте пожара произошла разгерметизация газового баллона. К сожалению, четверо огнеборцев травмировались. Пожарные госпитализированы", — говорится в сообщении.
Ликвидация природного пожара в селе Ямное в Воронежской области - РИА Новости, 1920, 17.09.2024
В воронежском селе Ямное потушили пожар
Вчера, 19:36
 
ЯрославльРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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