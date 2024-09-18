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Посол Белоруссии назвал союзнические отношения с Россией приоритетом - РИА Новости, 18.09.2024
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https://ria.ru/20240918/posol-1973524913.html
Посол Белоруссии назвал союзнические отношения с Россией приоритетом
Посол Белоруссии назвал союзнические отношения с Россией приоритетом - РИА Новости, 18.09.2024
Посол Белоруссии назвал союзнические отношения с Россией приоритетом
Союзнические отношения с Россией - приоритет и долгосрочный стратегический курс для Белоруссии, они сейчас находятся на подъеме во всех сферах, заявил посол... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T22:43
2024-09-18T22:43
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Союзнические отношения с Россией - приоритет и долгосрочный стратегический курс для Белоруссии, они сейчас находятся на подъеме во всех сферах, заявил посол страны в Москве Александр Рогожник. На торжественном приеме по случаю Дня народного единства Белоруссии, который отмечается 17 сентября в память об Освободительном походе Красной Армии осенью 1939 года, посол отметил тревожную международную обстановку в настоящее время. Он обратил внимание на распространение ксенофобии и нацизма, а также на вооруженные конфликты в разных частях мира. "В этих условиях Беларусь выступает за мирное развитие многополярного мира суверенных народов. Особое внимание в этой связи хотел бы уделить союзническим отношениям с братской Россией, которые являются нашим приоритетом и долгосрочным стратегическим курсом, и в настоящее время находятся на подъеме во всех сферах, начиная от культуры и заканчивая торгово-экономическим и военно-политическим взаимодействием", - сказал дипломат. Он указал на рекордный товарооборот, сотрудничество в микроэлектронике, авиа- и станкостроении, завершение проекта Белорусской АЭС как на факторы, ставшие ответом двух стран на санкции Запада и позволившие обеспечить экономический рост как в Белоруссии, так и в России почти на 4% в 2023 году. "Мы продолжим развитие мирного, социально справедливого, индустриального белорусского государства, ответственного субъекта интеграционных объединений с Российской Федерацией и иными союзниками", - заявил посол. Во вторник исполнилось 85 лет со дня начала Освободительного похода Красной Армии – комплекса политических и военных мероприятий СССР по установлению контроля над территорией Западной Украины и Западной Белоруссии, проведенных в сентябре-октябре 1939 года.
https://ria.ru/20240918/volodin-1973515436.html
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белоруссия, россия, москва, белорусская аэс
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Москва, Белорусская АЭС
Посол Белоруссии назвал союзнические отношения с Россией приоритетом

Посол Белоруссии назвал союзнические отношения с Россией стратегическим курсом

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Союзнические отношения с Россией - приоритет и долгосрочный стратегический курс для Белоруссии, они сейчас находятся на подъеме во всех сферах, заявил посол страны в Москве Александр Рогожник.
На торжественном приеме по случаю Дня народного единства Белоруссии, который отмечается 17 сентября в память об Освободительном походе Красной Армии осенью 1939 года, посол отметил тревожную международную обстановку в настоящее время. Он обратил внимание на распространение ксенофобии и нацизма, а также на вооруженные конфликты в разных частях мира.
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
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"В этих условиях Беларусь выступает за мирное развитие многополярного мира суверенных народов. Особое внимание в этой связи хотел бы уделить союзническим отношениям с братской Россией, которые являются нашим приоритетом и долгосрочным стратегическим курсом, и в настоящее время находятся на подъеме во всех сферах, начиная от культуры и заканчивая торгово-экономическим и военно-политическим взаимодействием", - сказал дипломат.
Он указал на рекордный товарооборот, сотрудничество в микроэлектронике, авиа- и станкостроении, завершение проекта Белорусской АЭС как на факторы, ставшие ответом двух стран на санкции Запада и позволившие обеспечить экономический рост как в Белоруссии, так и в России почти на 4% в 2023 году.
"Мы продолжим развитие мирного, социально справедливого, индустриального белорусского государства, ответственного субъекта интеграционных объединений с Российской Федерацией и иными союзниками", - заявил посол.
Во вторник исполнилось 85 лет со дня начала Освободительного похода Красной Армии – комплекса политических и военных мероприятий СССР по установлению контроля над территорией Западной Украины и Западной Белоруссии, проведенных в сентябре-октябре 1939 года.
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