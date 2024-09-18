https://ria.ru/20240918/posol-1973524913.html

Посол Белоруссии назвал союзнические отношения с Россией приоритетом

Посол Белоруссии назвал союзнические отношения с Россией приоритетом - РИА Новости, 18.09.2024

Посол Белоруссии назвал союзнические отношения с Россией приоритетом

Союзнические отношения с Россией - приоритет и долгосрочный стратегический курс для Белоруссии, они сейчас находятся на подъеме во всех сферах, заявил посол... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T22:43

2024-09-18T22:43

2024-09-18T22:43

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белоруссия

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Союзнические отношения с Россией - приоритет и долгосрочный стратегический курс для Белоруссии, они сейчас находятся на подъеме во всех сферах, заявил посол страны в Москве Александр Рогожник. На торжественном приеме по случаю Дня народного единства Белоруссии, который отмечается 17 сентября в память об Освободительном походе Красной Армии осенью 1939 года, посол отметил тревожную международную обстановку в настоящее время. Он обратил внимание на распространение ксенофобии и нацизма, а также на вооруженные конфликты в разных частях мира. "В этих условиях Беларусь выступает за мирное развитие многополярного мира суверенных народов. Особое внимание в этой связи хотел бы уделить союзническим отношениям с братской Россией, которые являются нашим приоритетом и долгосрочным стратегическим курсом, и в настоящее время находятся на подъеме во всех сферах, начиная от культуры и заканчивая торгово-экономическим и военно-политическим взаимодействием", - сказал дипломат. Он указал на рекордный товарооборот, сотрудничество в микроэлектронике, авиа- и станкостроении, завершение проекта Белорусской АЭС как на факторы, ставшие ответом двух стран на санкции Запада и позволившие обеспечить экономический рост как в Белоруссии, так и в России почти на 4% в 2023 году. "Мы продолжим развитие мирного, социально справедливого, индустриального белорусского государства, ответственного субъекта интеграционных объединений с Российской Федерацией и иными союзниками", - заявил посол. Во вторник исполнилось 85 лет со дня начала Освободительного похода Красной Армии – комплекса политических и военных мероприятий СССР по установлению контроля над территорией Западной Украины и Западной Белоруссии, проведенных в сентябре-октябре 1939 года.

https://ria.ru/20240918/volodin-1973515436.html

https://ria.ru/20240701/overchuk-1956750315.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, россия, москва, белорусская аэс