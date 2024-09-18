https://ria.ru/20240918/pogibshie-1973479687.html

При новых взрывах на востоке Ливана погибли три человека

При новых взрывах на востоке Ливана погибли три человека - РИА Новости, 18.09.2024

При новых взрывах на востоке Ливана погибли три человека

Три человека погибли при взрыве устройств в регионе Бекаа на востоке Ливана, передает ливанское агентство NNA. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:51

2024-09-18T17:51

2024-09-18T18:05

в мире

ливан

детонация сотен пейджеров в ливане

россия

дмитрий песков

бекаа

мария захарова

хезболла

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КАИР, 18 сен - РИА Новости. Три человека погибли при взрыве устройств в регионе Бекаа на востоке Ливана, передает ливанское агентство NNA.Ранее источник РИА Новости сообщил, что в среду в разных районах Ливана взорвались устройства связи, не являющиеся пейджерами. Ливанские СМИ сообщили, что взорвались рации, которые были закуплены около пяти месяцев назад почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали во вторник."Три человека погибли в результате взрыва устройств в деревне Сахмар", - говорится в сообщении агентства.Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Ранения получили до 2,8 тысячи человек, 12 погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Движение "Хезболлах" и власти Ливана возложили на Израиль ответственность за произошедшее.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что произошедшее в Ливане ведет к эскалации напряженности, регион находится во взрывоопасном состоянии. По его словам, каждое из подобных происшествий способно стать триггером для выхода ситуации из-под контроля. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане "чудовищным актом терроризма" и "попыткой разжечь большой конфликт". Она также указала на необходимость предотвратить подобные сценарии.

https://ria.ru/20240918/livan-1973375127.html

https://ria.ru/20240918/livan-1973468938.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ливан, детонация сотен пейджеров в ливане, россия, дмитрий песков, бекаа, мария захарова, хезболла