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Украинские СМИ сообщили о серии поджогов автомобилей военных в Киеве - РИА Новости, 18.09.2024
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18:44 18.09.2024
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Украинские СМИ сообщили о серии поджогов автомобилей военных в Киеве
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов автомобилей военных в Киеве - РИА Новости, 18.09.2024
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов автомобилей военных в Киеве
Серия поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ произошла в Киеве, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:44
2024-09-18T18:44
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Серия поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ произошла в Киеве, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". "В Киеве новые поджоги военных автомобилей... теперь они произошли в Минском массиве", - сообщает издание в Telegram-канале. Публикуются фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками ВСУ. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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в мире, киев, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов автомобилей военных в Киеве

"Страна.ua": в Киеве произошла серия поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные в Киеве
Украинские пожарные в Киеве - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Серия поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ произошла в Киеве, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua".
«
"В Киеве новые поджоги военных автомобилей... теперь они произошли в Минском массиве", - сообщает издание в Telegram-канале.
Публикуются фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками ВСУ.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Сотрудник ГСЧС Украины во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
"Сообщают о поджогах". СМИ рассказали о бунте на Украине
16 августа, 11:55
 
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