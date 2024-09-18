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Украинские СМИ сообщили о серии поджогов автомобилей военных в Киеве

Украинские СМИ сообщили о серии поджогов автомобилей военных в Киеве - РИА Новости, 18.09.2024

Украинские СМИ сообщили о серии поджогов автомобилей военных в Киеве

Серия поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ произошла в Киеве, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T18:44

2024-09-18T18:44

2024-09-18T18:44

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Серия поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ произошла в Киеве, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". "В Киеве новые поджоги военных автомобилей... теперь они произошли в Минском массиве", - сообщает издание в Telegram-канале. Публикуются фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками ВСУ. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, вооруженные силы украины, страна.ua