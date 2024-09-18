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Украинские СМИ сообщили о серии поджогов автомобилей военных в Киеве
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов автомобилей военных в Киеве - РИА Новости, 18.09.2024
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов автомобилей военных в Киеве
Серия поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ произошла в Киеве, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T18:44
2024-09-18T18:44
2024-09-18T18:44
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Серия поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ произошла в Киеве, сообщило в среду украинское издание "Страна.ua". "В Киеве новые поджоги военных автомобилей... теперь они произошли в Минском массиве", - сообщает издание в Telegram-канале. Публикуются фотографии сгоревших автомобилей с опознавательными знаками ВСУ. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Киев, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
Украинские СМИ сообщили о серии поджогов автомобилей военных в Киеве
"Страна.ua": в Киеве произошла серия поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ