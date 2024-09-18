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Свыше 60 социальных бизнесменов Подмосковья получат региональную субсидию - РИА Новости, 18.09.2024
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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
13:27 18.09.2024 (обновлено: 13:28 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/podmoskovya-1973384768.html
Свыше 60 социальных бизнесменов Подмосковья получат региональную субсидию
Свыше 60 социальных бизнесменов Подмосковья получат региональную субсидию - РИА Новости, 18.09.2024
Свыше 60 социальных бизнесменов Подмосковья получат региональную субсидию
Субсидию для социальных предприятий Подмосковья получат 64 предпринимателя, ведущих деятельность в указанной сфере, сообщает пресс-служба министерства... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T13:27
2024-09-18T13:28
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
предприниматели
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Субсидию для социальных предприятий Подмосковья получат 64 предпринимателя, ведущих деятельность в указанной сфере, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. "Всего на конкурс поступило 330 заявок. По итогам проведенного конкурсного отбора получателями субсидии станут 64 предпринимателя. Общая сумма поддержки составит 100 миллионов рублей", - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба. Субсидию можно потратить на компенсацию части затрат, связанных с деятельностью социальных предприятий, а также на аренду или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое. Максимальный размер субсидии составляет два миллиона рублей, но сумма не должна превышать 85% субсидируемых затрат. Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973146022.html
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московская область (подмосковье), предприниматели, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Предприниматели, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Свыше 60 социальных бизнесменов Подмосковья получат региональную субсидию

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиСвыше 60 социальных бизнесменов Подмосковья получат региональную субсидию
Свыше 60 социальных бизнесменов Подмосковья получат региональную субсидию - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Субсидию для социальных предприятий Подмосковья получат 64 предпринимателя, ведущих деятельность в указанной сфере, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
"Всего на конкурс поступило 330 заявок. По итогам проведенного конкурсного отбора получателями субсидии станут 64 предпринимателя. Общая сумма поддержки составит 100 миллионов рублей", - сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.
Субсидию можно потратить на компенсацию части затрат, связанных с деятельностью социальных предприятий, а также на аренду или ремонт, коммунальные платежи, расходные материалы, оборудование, мебель и другое. Максимальный размер субсидии составляет два миллиона рублей, но сумма не должна превышать 85% субсидируемых затрат.
Поддержка предпринимателей в регионе осуществляется по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство".
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ПредпринимателиМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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