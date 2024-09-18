https://ria.ru/20240918/podmoskove-1973465287.html

Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года

Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года - РИА Новости, 18.09.2024

Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года

Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 148,6 тысячи тонн, сообщает... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T17:06

2024-09-18T17:06

2024-09-18T17:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

кашира

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 148,6 тысячи тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Подмосковье занимает второе место по производству мяса птицы в Центральном федеральном округе. Здесь изготавливается 20% мяса от общего объема. В масштабах страны на долю региона приходится 7% мяса птицы, представленного на российском рынке, уточнили в ведомстве. Основными производителями являются компании из Наро-Фоминска, Каширы, а также из Сергиева Посада. Продукция региональных производителей пользуется спросом по всей стране.

https://ria.ru/20240912/maslo-1972360399.html

московская область (подмосковье)

наро-фоминск

кашира

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), наро-фоминск, кашира