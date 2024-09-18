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Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года - РИА Новости, 18.09.2024
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Новости Подмосковья
 
17:06 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/podmoskove-1973465287.html
Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года
Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года - РИА Новости, 18.09.2024
Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года
Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 148,6 тысячи тонн, сообщает... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:06
2024-09-18T17:06
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 148,6 тысячи тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Подмосковье занимает второе место по производству мяса птицы в Центральном федеральном округе. Здесь изготавливается 20% мяса от общего объема. В масштабах страны на долю региона приходится 7% мяса птицы, представленного на российском рынке, уточнили в ведомстве. Основными производителями являются компании из Наро-Фоминска, Каширы, а также из Сергиева Посада. Продукция региональных производителей пользуется спросом по всей стране.
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московская область (подмосковье)
наро-фоминск
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московская область (подмосковье), наро-фоминск, кашира
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Кашира

Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года

© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской областиПроизводство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года
Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 148,6 тысячи тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Подмосковье занимает второе место по производству мяса птицы в Центральном федеральном округе. Здесь изготавливается 20% мяса от общего объема. В масштабах страны на долю региона приходится 7% мяса птицы, представленного на российском рынке, уточнили в ведомстве.
Основными производителями являются компании из Наро-Фоминска, Каширы, а также из Сергиева Посада.
Продукция региональных производителей пользуется спросом по всей стране.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Наро-ФоминскКашира
 
 
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