https://ria.ru/20240918/podmoskove-1973465287.html
Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года
Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года - РИА Новости, 18.09.2024
Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года
Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 148,6 тысячи тонн, сообщает... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T17:06
2024-09-18T17:06
2024-09-18T17:06
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Производство мяса птицы выросло в Подмосковье на 11% с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что составило 148,6 тысячи тонн, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Подмосковье занимает второе место по производству мяса птицы в Центральном федеральном округе. Здесь изготавливается 20% мяса от общего объема. В масштабах страны на долю региона приходится 7% мяса птицы, представленного на российском рынке, уточнили в ведомстве. Основными производителями являются компании из Наро-Фоминска, Каширы, а также из Сергиева Посада. Продукция региональных производителей пользуется спросом по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), наро-фоминск, кашира
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Наро-Фоминск, Кашира