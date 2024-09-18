https://ria.ru/20240918/podmoskove-1973440263.html

Почти 900 выпускников областного медколледжа трудоустроились в Подмосковье

Почти 900 выпускников областного медколледжа трудоустроились в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2024

Почти 900 выпускников областного медколледжа трудоустроились в Подмосковье

Почти 900 выпускников Московского областного медицинского колледжа трудоустроились в медорганизации региона после окончания обучения, из них 318 - по целевому... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:57

2024-09-18T15:57

2024-09-18T15:57

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Почти 900 выпускников Московского областного медицинского колледжа трудоустроились в медорганизации региона после окончания обучения, из них 318 - по целевому направлению, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Мы ежегодно увеличиваем число бюджетных мест в нашем областном медицинском колледже и вводим новые меры социальной поддержки медицинских работников. Например, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата семь тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что после окончания обучения в медколледже в подмосковные больницы уже трудоустроились почти 900 выпускников в этом году. В Подмосковье среднему медперсоналу доступны также такие меры социальной поддержки, как компенсация аренды жилья, программы "Земский фельдшер", "Приведи друга" и другие.

https://ria.ru/20240918/vaktsinatsiya-1973359639.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), людмила болатаева