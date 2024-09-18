https://ria.ru/20240918/podmoskove-1973440263.html
Почти 900 выпускников областного медколледжа трудоустроились в Подмосковье
Почти 900 выпускников областного медколледжа трудоустроились в Подмосковье - РИА Новости, 18.09.2024
Почти 900 выпускников областного медколледжа трудоустроились в Подмосковье
Почти 900 выпускников Московского областного медицинского колледжа трудоустроились в медорганизации региона после окончания обучения, из них 318 - по целевому... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:57
2024-09-18T15:57
2024-09-18T15:57
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Почти 900 выпускников Московского областного медицинского колледжа трудоустроились в медорганизации региона после окончания обучения, из них 318 - по целевому направлению, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. "Мы ежегодно увеличиваем число бюджетных мест в нашем областном медицинском колледже и вводим новые меры социальной поддержки медицинских работников. Например, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата семь тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Она добавила, что после окончания обучения в медколледже в подмосковные больницы уже трудоустроились почти 900 выпускников в этом году. В Подмосковье среднему медперсоналу доступны также такие меры социальной поддержки, как компенсация аренды жилья, программы "Земский фельдшер", "Приведи друга" и другие.
https://ria.ru/20240918/vaktsinatsiya-1973359639.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Почти 900 выпускников Московского областного медицинского колледжа трудоустроились в медорганизации региона после окончания обучения, из них 318 - по целевому направлению, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
"Мы ежегодно увеличиваем число бюджетных мест в нашем областном медицинском колледже и вводим новые меры социальной поддержки медицинских работников. Например, для молодых специалистов со средним медицинским образованием у нас предусмотрена ежемесячная доплата семь тысяч рублей, которая выплачивается в течение трех лет", - сказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева
, ее слова приводит пресс-служба.
Она добавила, что после окончания обучения в медколледже в подмосковные больницы уже трудоустроились почти 900 выпускников в этом году.
В Подмосковье среднему медперсоналу доступны также такие меры социальной поддержки, как компенсация аренды жилья, программы "Земский фельдшер", "Приведи друга" и другие.