https://ria.ru/20240918/podmoskove-1973359150.html

Более 9 тысяч звонков об уличных животных поступило в кол-центр Подмосковья

Более 9 тысяч звонков об уличных животных поступило в кол-центр Подмосковья - РИА Новости, 18.09.2024

Более 9 тысяч звонков об уличных животных поступило в кол-центр Подмосковья

Более 9,4 тысячи звонков о безнадзорных животных поступило на горячую линию в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T12:14

2024-09-18T12:14

2024-09-18T12:14

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

бездомные животные

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1a/1918263002_0:215:3178:2003_1920x0_80_0_0_1e0fdb27a866404ee2d471e0e4e5bd6f.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 9,4 тысячи звонков о безнадзорных животных поступило на горячую линию в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что с января этого года по программе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение) было поймано свыше 6,8 тысячи собак. На первом этапе животных привозят в пункты временного содержания, где после карантина обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют, стерилизуют или кастрируют. Там добавили, что по окончании послеоперационного периода животных выпускают в прежнее место обитания, однако только в том случае, если оно неагрессивно. Кроме того, на ухо ставится пластиковая бирка, которая означает, что собака прошла через программу ОСВВ. Данная процедура помогает регулировать численность бездомных животных. В ведомстве также напомнили о важности чипирования домашних питомцев: после отлова у животного проверяют чип и в случае его наличия возвращают владельцу.

https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973147355.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), бездомные животные