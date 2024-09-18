https://ria.ru/20240918/podmoskove-1973359150.html
Более 9 тысяч звонков об уличных животных поступило в кол-центр Подмосковья
Более 9 тысяч звонков об уличных животных поступило в кол-центр Подмосковья - РИА Новости, 18.09.2024
Более 9 тысяч звонков об уличных животных поступило в кол-центр Подмосковья
Более 9,4 тысячи звонков о безнадзорных животных поступило на горячую линию в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T12:14
2024-09-18T12:14
2024-09-18T12:14
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бездомные животные
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 9,4 тысячи звонков о безнадзорных животных поступило на горячую линию в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В ведомстве отметили, что с января этого года по программе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение) было поймано свыше 6,8 тысячи собак. На первом этапе животных привозят в пункты временного содержания, где после карантина обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют, стерилизуют или кастрируют. Там добавили, что по окончании послеоперационного периода животных выпускают в прежнее место обитания, однако только в том случае, если оно неагрессивно. Кроме того, на ухо ставится пластиковая бирка, которая означает, что собака прошла через программу ОСВВ. Данная процедура помогает регулировать численность бездомных животных. В ведомстве также напомнили о важности чипирования домашних питомцев: после отлова у животного проверяют чип и в случае его наличия возвращают владельцу.
https://ria.ru/20240917/podmoskove-1973147355.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье), бездомные животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), бездомные животные
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 9,4 тысячи звонков о безнадзорных животных поступило на горячую линию в Подмосковье с начала года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
В ведомстве отметили, что с января этого года по программе ОСВВ (отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение) было поймано свыше 6,8 тысячи собак. На первом этапе животных привозят в пункты временного содержания, где после карантина обрабатывают от паразитов, чипируют, вакцинируют, стерилизуют или кастрируют.
Там добавили, что по окончании послеоперационного периода животных выпускают в прежнее место обитания, однако только в том случае, если оно неагрессивно.
Кроме того, на ухо ставится пластиковая бирка, которая означает, что собака прошла через программу ОСВВ. Данная процедура помогает регулировать численность бездомных животных
.
В ведомстве также напомнили о важности чипирования домашних питомцев: после отлова у животного проверяют чип и в случае его наличия возвращают владельцу.