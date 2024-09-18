https://ria.ru/20240918/podderzhka-1973439423.html

В Липецкой области поддерживают семейные фермы и сельхозкооперативы

В Липецкой области поддерживают семейные фермы и сельхозкооперативы - РИА Новости, 18.09.2024

В Липецкой области поддерживают семейные фермы и сельхозкооперативы

Восемь крестьянско-фермерских хозяйств и четыре кооператива Липецкой области получат грант в размере от 5 до 15 миллионов рублей на развитие семейных ферм и... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T15:55

2024-09-18T15:55

2024-09-18T15:55

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/19/1892227686_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_c937f37d95f10d5cd9b3fa2fe9a63f57.jpg

ЛИПЕЦК, 18 сен – РИА Новости. Восемь крестьянско-фермерских хозяйств и четыре кооператива Липецкой области получат грант в размере от 5 до 15 миллионов рублей на развитие семейных ферм и модернизацию материально-технической базы, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что грантополучатели – это победители ежегодного областного конкурса среди крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов области, которые представили свои бизнес-проекты для поучение господдержки. В этом году в конкурсе участвовали 16 семейных ферм и кооперативов. Господдержку по итогам конкурса получит большинство. Грант позволит аграриям построить помещения для хранения зерновых и масличных культур, выращивать чеснок и ягоды, развивать рыбоводство, наладить производство колбас и мяса крупного рогатого скота, модернизировать цеха по обвалке мяса и переработке молока. "Общая грантовая поддержка липецких фермеров и кооперативов в 2024 году составила больше 230 миллионов рублей. И это не считая субсидий малым формам хозяйствования. Господдержка позволяет липецким фермерам успешно заниматься любимым делом и при этом выходить на достойный уровень жизни, получать прибыль", – прокомментировал Артамонов. Он также отметил, то помимо хозяйств господдержку в виде гранта "Агростартап", который выдается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", получили 26 фермеров.

https://ria.ru/20240910/biznes-1971874824.html

липецкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

липецкая область, игорь артамонов