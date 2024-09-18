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В Липецкой области поддерживают семейные фермы и сельхозкооперативы - РИА Новости, 18.09.2024
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Липецкая область
 
15:55 18.09.2024
https://ria.ru/20240918/podderzhka-1973439423.html
В Липецкой области поддерживают семейные фермы и сельхозкооперативы
В Липецкой области поддерживают семейные фермы и сельхозкооперативы - РИА Новости, 18.09.2024
В Липецкой области поддерживают семейные фермы и сельхозкооперативы
Восемь крестьянско-фермерских хозяйств и четыре кооператива Липецкой области получат грант в размере от 5 до 15 миллионов рублей на развитие семейных ферм и... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T15:55
2024-09-18T15:55
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 сен – РИА Новости. Восемь крестьянско-фермерских хозяйств и четыре кооператива Липецкой области получат грант в размере от 5 до 15 миллионов рублей на развитие семейных ферм и модернизацию материально-технической базы, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он пояснил, что грантополучатели – это победители ежегодного областного конкурса среди крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов области, которые представили свои бизнес-проекты для поучение господдержки. В этом году в конкурсе участвовали 16 семейных ферм и кооперативов. Господдержку по итогам конкурса получит большинство. Грант позволит аграриям построить помещения для хранения зерновых и масличных культур, выращивать чеснок и ягоды, развивать рыбоводство, наладить производство колбас и мяса крупного рогатого скота, модернизировать цеха по обвалке мяса и переработке молока. "Общая грантовая поддержка липецких фермеров и кооперативов в 2024 году составила больше 230 миллионов рублей. И это не считая субсидий малым формам хозяйствования. Господдержка позволяет липецким фермерам успешно заниматься любимым делом и при этом выходить на достойный уровень жизни, получать прибыль", – прокомментировал Артамонов. Он также отметил, то помимо хозяйств господдержку в виде гранта "Агростартап", который выдается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", получили 26 фермеров.
https://ria.ru/20240910/biznes-1971874824.html
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липецкая область, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов

В Липецкой области поддерживают семейные фермы и сельхозкооперативы

© Фото : правительство Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© Фото : правительство Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 18 сен – РИА Новости. Восемь крестьянско-фермерских хозяйств и четыре кооператива Липецкой области получат грант в размере от 5 до 15 миллионов рублей на развитие семейных ферм и модернизацию материально-технической базы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он пояснил, что грантополучатели – это победители ежегодного областного конкурса среди крестьянско-фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов области, которые представили свои бизнес-проекты для поучение господдержки.
В этом году в конкурсе участвовали 16 семейных ферм и кооперативов. Господдержку по итогам конкурса получит большинство. Грант позволит аграриям построить помещения для хранения зерновых и масличных культур, выращивать чеснок и ягоды, развивать рыбоводство, наладить производство колбас и мяса крупного рогатого скота, модернизировать цеха по обвалке мяса и переработке молока.
"Общая грантовая поддержка липецких фермеров и кооперативов в 2024 году составила больше 230 миллионов рублей. И это не считая субсидий малым формам хозяйствования. Господдержка позволяет липецким фермерам успешно заниматься любимым делом и при этом выходить на достойный уровень жизни, получать прибыль", – прокомментировал Артамонов.
Он также отметил, то помимо хозяйств господдержку в виде гранта "Агростартап", который выдается в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство", получили 26 фермеров.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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