https://ria.ru/20240918/poddelka-1973322200.html

Представители BMW помогли избежать срока продавцам поддельных велосипедов

Представители BMW помогли избежать срока продавцам поддельных велосипедов - РИА Новости, 18.09.2024

Представители BMW помогли избежать срока продавцам поддельных велосипедов

Следователи выявили преступную группу россиян, которые на протяжении двух лет продавали поддельные велосипеды с товарным знаком BMW, однако суд отпустил их, так РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:21

2024-09-18T09:21

2024-09-18T09:21

происшествия

россия

bmw ag

bmw x5

bmw 1

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568142079_143:0:1139:560_1920x0_80_0_0_e2858af814a7de9fb32b830dc7c6b3f1.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следователи выявили преступную группу россиян, которые на протяжении двух лет продавали поддельные велосипеды с товарным знаком BMW, однако суд отпустил их, так как представители немецкой компании ходатайствовали о примирении сторон, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Согласно имеющимся материалам, в составе организованной группы трое россиян продавали в России велосипеды под товарным знаком немецкой компании "Байерише Моторен Верке" (BMW) - запустили рекламу, создали сайт и наняли сотрудников. Лидер группы, как считает следствие, не только распределял выручку и обязанности с подельниками, но и отвечал за меры конспирации и сокрытие следов преступления. Продажей контрафактных велосипедов группа занимались с сентября 2018 до августа 2020 года. Бизнес раскрыли следователи, которые позвонили по указанному в рекламе номеру под видом клиентов, желающих купить велосипед BMW. Во время обыска они нашли 178 поддельных велосипедов, незаконно обозначенных маркой BMW. Экспертиза подтвердила, что велосипеды не соответствуют оригинальной продукции немецкой компании. В ходе допроса сотрудников компании выяснилось, что велосипеды собирались на складе предприятия, а марки BMW клеили по желанию покупателей. По словам задержанных, они предупреждали, что это не оригинальный товар. Суд при принятии решения учел мнение представителя компании BMW, который ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Двоим обвиняемым был назначен штраф.

https://ria.ru/20231206/poddelka-1914065186.html

https://ria.ru/20231111/poddelka-1908792901.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, bmw ag, bmw x5, bmw 1