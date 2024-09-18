https://ria.ru/20240918/poddelka-1973322200.html
Представители BMW помогли избежать срока продавцам поддельных велосипедов
Представители BMW помогли избежать срока продавцам поддельных велосипедов - РИА Новости, 18.09.2024
Представители BMW помогли избежать срока продавцам поддельных велосипедов
Следователи выявили преступную группу россиян, которые на протяжении двух лет продавали поддельные велосипеды с товарным знаком BMW, однако суд отпустил их, так РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:21
2024-09-18T09:21
2024-09-18T09:21
происшествия
россия
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следователи выявили преступную группу россиян, которые на протяжении двух лет продавали поддельные велосипеды с товарным знаком BMW, однако суд отпустил их, так как представители немецкой компании ходатайствовали о примирении сторон, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. Согласно имеющимся материалам, в составе организованной группы трое россиян продавали в России велосипеды под товарным знаком немецкой компании "Байерише Моторен Верке" (BMW) - запустили рекламу, создали сайт и наняли сотрудников. Лидер группы, как считает следствие, не только распределял выручку и обязанности с подельниками, но и отвечал за меры конспирации и сокрытие следов преступления. Продажей контрафактных велосипедов группа занимались с сентября 2018 до августа 2020 года. Бизнес раскрыли следователи, которые позвонили по указанному в рекламе номеру под видом клиентов, желающих купить велосипед BMW. Во время обыска они нашли 178 поддельных велосипедов, незаконно обозначенных маркой BMW. Экспертиза подтвердила, что велосипеды не соответствуют оригинальной продукции немецкой компании. В ходе допроса сотрудников компании выяснилось, что велосипеды собирались на складе предприятия, а марки BMW клеили по желанию покупателей. По словам задержанных, они предупреждали, что это не оригинальный товар. Суд при принятии решения учел мнение представителя компании BMW, который ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Двоим обвиняемым был назначен штраф.
https://ria.ru/20231206/poddelka-1914065186.html
https://ria.ru/20231111/poddelka-1908792901.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, bmw ag, bmw x5, bmw 1
Происшествия, Россия, BMW AG, BMW X5, BMW 1
Представители BMW помогли избежать срока продавцам поддельных велосипедов
СК выявил группу россиян, продавших поддельные велосипеды с товарным знаком BMW
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Следователи выявили преступную группу россиян, которые на протяжении двух лет продавали поддельные велосипеды с товарным знаком BMW, однако суд отпустил их, так как представители немецкой компании ходатайствовали о примирении сторон, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах.
Согласно имеющимся материалам, в составе организованной группы трое россиян продавали в России
велосипеды под товарным знаком немецкой компании "Байерише Моторен Верке" (BMW
) - запустили рекламу, создали сайт и наняли сотрудников. Лидер группы, как считает следствие, не только распределял выручку и обязанности с подельниками, но и отвечал за меры конспирации и сокрытие следов преступления.
Продажей контрафактных велосипедов группа занимались с сентября 2018 до августа 2020 года. Бизнес раскрыли следователи, которые позвонили по указанному в рекламе номеру под видом клиентов, желающих купить велосипед BMW. Во время обыска они нашли 178 поддельных велосипедов, незаконно обозначенных маркой BMW. Экспертиза подтвердила, что велосипеды не соответствуют оригинальной продукции немецкой компании.
В ходе допроса сотрудников компании выяснилось, что велосипеды собирались на складе предприятия, а марки BMW клеили по желанию покупателей. По словам задержанных, они предупреждали, что это не оригинальный товар.
Суд при принятии решения учел мнение представителя компании BMW, который ходатайствовал о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. Двоим обвиняемым был назначен штраф.