https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973348247.html
МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны
МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны - РИА Новости, 18.09.2024
МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны
Москва призывает "все вовлечённые стороны" на Ближнем Востоке проявить сдержанность и отказаться от шагов, которые могут привести к дополнительной эскалации... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:26
2024-09-18T11:26
2024-09-18T11:49
ливан
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
мария захарова
москва
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москва призывает "все вовлечённые стороны" на Ближнем Востоке проявить сдержанность и отказаться от шагов, которые могут привести к дополнительной эскалации ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дальнейшей дестабилизацией военно-политической обстановки в регионе Ближнего Востока", - заявила Захарова.Она добавила, что Россия рассматривает произошедшее как очередной акт гибридной войны против Ливана."Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия", - отметила Захарова.Она подчеркнула, что на фоне возрастающей напряженности в ливанско-израильском пограничье подобные безответственные действия чреваты крайне опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации.
https://ria.ru/20240918/peydzher-1973314645.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), детонация сотен пейджеров в ливане, в мире, мария захарова, москва
Ливан, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире, Мария Захарова, Москва
МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны
МИД: Россия рассматривает взрывы пейджеров в Ливане как акт гибридной войны
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москва призывает "все вовлечённые стороны" на Ближнем Востоке проявить сдержанность и отказаться от шагов, которые могут привести к дополнительной эскалации ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дальнейшей дестабилизацией военно-политической обстановки в регионе Ближнего Востока", - заявила Захарова.
Она добавила, что Россия рассматривает произошедшее как очередной акт гибридной войны против Ливана
.
"Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия", - отметила Захарова.
Она подчеркнула, что на фоне возрастающей напряженности в ливанско-израильском пограничье подобные безответственные действия чреваты крайне опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации.