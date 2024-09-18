Рейтинг@Mail.ru
МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны - РИА Новости, 18.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 18.09.2024 (обновлено: 11:49 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973348247.html
МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны
МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны - РИА Новости, 18.09.2024
МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны
Москва призывает "все вовлечённые стороны" на Ближнем Востоке проявить сдержанность и отказаться от шагов, которые могут привести к дополнительной эскалации... РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T11:26
2024-09-18T11:49
ливан
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
мария захарова
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973272185_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_80b3fc3e28e91455755f4bbcbfa1df61.jpg
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москва призывает "все вовлечённые стороны" на Ближнем Востоке проявить сдержанность и отказаться от шагов, которые могут привести к дополнительной эскалации ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дальнейшей дестабилизацией военно-политической обстановки в регионе Ближнего Востока", - заявила Захарова.Она добавила, что Россия рассматривает произошедшее как очередной акт гибридной войны против Ливана."Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия", - отметила Захарова.Она подчеркнула, что на фоне возрастающей напряженности в ливанско-израильском пограничье подобные безответственные действия чреваты крайне опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации.
https://ria.ru/20240918/peydzher-1973314645.html
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
ливан
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973272185_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e8791b382d500cbeaabca16fbe33410c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ливан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), детонация сотен пейджеров в ливане, в мире, мария захарова, москва
Ливан, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире, Мария Захарова, Москва
МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны

МИД: Россия рассматривает взрывы пейджеров в Ливане как акт гибридной войны

© AP Photo / Hassan AmmarЛюди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Люди недалеко от больницы, куда привезли раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москва призывает "все вовлечённые стороны" на Ближнем Востоке проявить сдержанность и отказаться от шагов, которые могут привести к дополнительной эскалации ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дальнейшей дестабилизацией военно-политической обстановки в регионе Ближнего Востока", - заявила Захарова.
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
На Тайване отвергли данные о производстве взорвавшихся в Ливане пейджеров
07:35
Она добавила, что Россия рассматривает произошедшее как очередной акт гибридной войны против Ливана.
"Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия", - отметила Захарова.
Она подчеркнула, что на фоне возрастающей напряженности в ливанско-израильском пограничье подобные безответственные действия чреваты крайне опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации.
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ
09:39
 
ЛиванРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Детонация сотен пейджеров в ЛиванеВ миреМария ЗахароваМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала