https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973348247.html

МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны

МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны - РИА Новости, 18.09.2024

МИД назвал взрывы пейджеров в Ливане актом гибридной войны

Москва призывает "все вовлечённые стороны" на Ближнем Востоке проявить сдержанность и отказаться от шагов, которые могут привести к дополнительной эскалации... РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T11:26

2024-09-18T11:26

2024-09-18T11:49

ливан

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

детонация сотен пейджеров в ливане

в мире

мария захарова

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973272185_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_80b3fc3e28e91455755f4bbcbfa1df61.jpg

МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Москва призывает "все вовлечённые стороны" на Ближнем Востоке проявить сдержанность и отказаться от шагов, которые могут привести к дополнительной эскалации ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от шагов, угрожающих дальнейшей дестабилизацией военно-политической обстановки в регионе Ближнего Востока", - заявила Захарова.Она добавила, что Россия рассматривает произошедшее как очередной акт гибридной войны против Ливана."Решительно осуждаем беспрецедентную атаку на дружественный Ливан и его граждан, которая представляет собой грубое нарушение его суверенитета и является серьезным вызовом международному праву с использованием неконвенционального оружия", - отметила Захарова.Она подчеркнула, что на фоне возрастающей напряженности в ливанско-израильском пограничье подобные безответственные действия чреваты крайне опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации.

https://ria.ru/20240918/peydzher-1973314645.html

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

ливан

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ливан, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), детонация сотен пейджеров в ливане, в мире, мария захарова, москва