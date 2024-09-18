https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973326501.html
В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане
В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане
Детонация пейджеров в Ливане требует расследования, специалисты должны квалифицировать произошедшее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:51
2024-09-18T09:51
2024-09-18T10:04
ливан
россия
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Детонация пейджеров в Ливане требует расследования, специалисты должны квалифицировать произошедшее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это (детонация) требует расследования, требует международного внимания к этой теме... Квалификация этому должна быть дана специалистами, но это все необходимо расследовать", — сказала Захарова журналистам "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ).Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, россия, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Ливан, Россия, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане
МИД призвал провести расследование массовой детонации пейджеров в Ливане