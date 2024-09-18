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В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
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09:51 18.09.2024 (обновлено: 10:04 18.09.2024)
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973326501.html
В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане
В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024
В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане
Детонация пейджеров в Ливане требует расследования, специалисты должны квалифицировать произошедшее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.09.2024
2024-09-18T09:51
2024-09-18T10:04
ливан
россия
детонация сотен пейджеров в ливане
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Детонация пейджеров в Ливане требует расследования, специалисты должны квалифицировать произошедшее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это (детонация) требует расследования, требует международного внимания к этой теме... Квалификация этому должна быть дана специалистами, но это все необходимо расследовать", — сказала Захарова журналистам "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ).Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html
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ливан, россия, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Ливан, Россия, Детонация сотен пейджеров в Ливане, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане

МИД призвал провести расследование массовой детонации пейджеров в Ливане

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобиль скорой помощи везет раненых после массовой детонации пейджеров в Бейруте
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Детонация пейджеров в Ливане требует расследования, специалисты должны квалифицировать произошедшее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Это (детонация) требует расследования, требует международного внимания к этой теме... Квалификация этому должна быть дана специалистами, но это все необходимо расследовать", — сказала Захарова журналистам "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ).
Люди возле больницы, куда привезли раненых в результате взрыва пейджеров в Бейруте, Ливан - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Пейджеры в Ливане перед взрывом звонили, сообщили СМИ
09:39
Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.
Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.
Раненого в результате взрыва пейджера доставляют в больницу в Бейруте - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
Иранский посол сильно пострадал при детонации пейджеров в Ливане, пишут СМИ
08:39
 
ЛиванРоссияДетонация сотен пейджеров в ЛиванеВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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