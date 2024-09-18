https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973326501.html

В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане

В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане - РИА Новости, 18.09.2024

В МИД прокомментировали массовую детонацию пейджеров в Ливане

Детонация пейджеров в Ливане требует расследования, специалисты должны квалифицировать произошедшее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.09.2024

2024-09-18T09:51

2024-09-18T09:51

2024-09-18T10:04

ливан

россия

детонация сотен пейджеров в ливане

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 сен — РИА Новости. Детонация пейджеров в Ливане требует расследования, специалисты должны квалифицировать произошедшее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Это (детонация) требует расследования, требует международного внимания к этой теме... Квалификация этому должна быть дана специалистами, но это все необходимо расследовать", — сказала Захарова журналистам "на полях" четвертого Евразийского женского форума (ЕЖФ).Во вторник в разных районах Ливана произошла детонация пейджеров. Глава ливанского минздрава Фирас Абъяд сообщил, что ранения получили более 2,8 тысячи человек, восемь человек погибли. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременной детонации десятков устройств. Власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль.Портал Axios сообщал со ссылкой на источники, что операция по детонации пейджеров в Ливане была одобрена в ходе встреч премьера Израиля Биньямина Нетаньяху с членами его кабинета и руководителями служб безопасности.

https://ria.ru/20240918/peydzhery-1973325148.html

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Варвара Скокшина

ливан, россия, детонация сотен пейджеров в ливане, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)